https://ria.ru/20210107/tramp-1592206787.html

СМИ: Трамп запретил ключевому помощнику Пенса входить в Белый дом

СМИ: Трамп запретил ключевому помощнику Пенса входить в Белый дом

Действующий президент США Дональд Трамп запретил входить в Белый дом ключевому помощнику вице-президента Майка Пенса, после того как последний отказался... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T09:22

2021-01-07T09:22

2021-01-07T09:22

выборы президента сша — 2020

майк пенс

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сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп запретил входить в Белый дом ключевому помощнику вице-президента Майка Пенса, после того как последний отказался отменить результаты прошедших в стране президентских выборов, передает телеканал NBC со ссылкой на источник, близкий к Пенсу.Сообщается, что речь идет о главе аппарата Пенса, Марке Шорте, который консультировал вице-президента США по вопросам, связанным с подсчетом голосов коллегии выборщиков. По сведениям телеканала, Шорту теперь "запрещено входить в Белый дом".Вице-президент США Майк Пенс председательствует на заседании конгресса, на котором должны утвердить результаты выборов главы государства.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592201607.html

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майк пенс, nbc, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире