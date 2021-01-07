https://ria.ru/20210107/tramp-1592206787.html
СМИ: Трамп запретил ключевому помощнику Пенса входить в Белый дом
СМИ: Трамп запретил ключевому помощнику Пенса входить в Белый дом
Действующий президент США Дональд Трамп запретил входить в Белый дом ключевому помощнику вице-президента Майка Пенса, после того как последний отказался... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T09:22
2021-01-07T09:22
2021-01-07T09:22
выборы президента сша — 2020
майк пенс
nbc
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592162025_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_5fd7be2cf2cd3833b7a7c61affdbb27f.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп запретил входить в Белый дом ключевому помощнику вице-президента Майка Пенса, после того как последний отказался отменить результаты прошедших в стране президентских выборов, передает телеканал NBC со ссылкой на источник, близкий к Пенсу.Сообщается, что речь идет о главе аппарата Пенса, Марке Шорте, который консультировал вице-президента США по вопросам, связанным с подсчетом голосов коллегии выборщиков. По сведениям телеканала, Шорту теперь "запрещено входить в Белый дом".Вице-президент США Майк Пенс председательствует на заседании конгресса, на котором должны утвердить результаты выборов главы государства.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
https://ria.ru/20210107/vashington-1592201607.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592162025_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_779adfd1655a70a4f8b8311a7bb74171.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк пенс, nbc, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире