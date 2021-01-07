https://ria.ru/20210107/tramp-1592200802.html

Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу

Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу

Попытки импичмента действующему президенту США Дональду Трампу после штурма здания Капитолия его сторонниками приведут к еще большей дестабилизации ситуации в... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T07:15

2021-01-07T07:15

2021-01-07T07:15

беспорядки в вашингтоне

майк пенс

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Попытки импичмента действующему президенту США Дональду Трампу после штурма здания Капитолия его сторонниками приведут к еще большей дестабилизации ситуации в стране, заявил РИА Новости вице-президент некоммерческой организации "Евразийский центр" Эрл Расмуссен.Ранее телеканал CBS News сообщил, что некоторые члены кабинета Трампа обсуждают возможность использования 25-й поправки к конституции США, чтобы отстранить его от власти. Демократы из юридического комитета палаты представителей США призвали вице-президента Майка Пенса использовать поправку, чтобы отстранить Трампа.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592200698.html

https://ria.ru/20210107/vashington-1592200404.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире