Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Попытки импичмента действующему президенту США Дональду Трампу после штурма здания Капитолия его сторонниками приведут к еще большей дестабилизации ситуации в стране, заявил РИА Новости вице-президент некоммерческой организации "Евразийский центр" Эрл Расмуссен.
Ранее телеканал CBS News сообщил, что некоторые члены кабинета Трампа обсуждают возможность использования 25-й поправки к конституции США, чтобы отстранить его от власти. Демократы из юридического комитета палаты представителей США призвали вице-президента Майка Пенса использовать поправку, чтобы отстранить Трампа.
"Самым быстрым способом будет статья 25 (поправка – ред.) к конституции. Но я не считаю это актуальным. Если конгресс попытается сделать то же самое, они, вероятно, станут свидетелями еще более массового ответа, чем то, что случилось сегодня. Если они хотят ввергнуть страну в полную революцию, тогда продолжайте и попробуйте отстранить президента Трампа от должности", - сообщил Расмуссен.
"Я рискну заявить, что партии истеблишмента сбились с пути, действительно оторваны от своих избирателей, и что настоящая третья или может быть четвертая политическая партия может появиться", - считает Расмуссен.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.