https://ria.ru/20210107/tramp-1592200081.html
Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
Демократы из юридического комитета палаты представителей США призвали вице-президента Майка Пенса использовать 25-ю поправку к конституции США, чтобы отстранить РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T06:53
2021-01-07T06:53
2021-01-07T06:53
беспорядки в вашингтоне
майк пенс
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/26/1560062655_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_767ff65b4e971e58f5710cb1ad2bed54.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Демократы из юридического комитета палаты представителей США призвали вице-президента Майка Пенса использовать 25-ю поправку к конституции США, чтобы отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.Девятнадцать демократов направили Майку Пенсу письмо, в котором говорится, что Трамп в очередной раз показал, что "не желает защищать нашу демократию и исполнять свои служебные полномочия".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
https://ria.ru/20210107/vashington-1592199383.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/26/1560062655_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_aed4c8e4780e52ee23f62fc07c90950a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк пенс, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире