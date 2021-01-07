https://ria.ru/20210107/tramp-1592200081.html

Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти

Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти

Демократы из юридического комитета палаты представителей США призвали вице-президента Майка Пенса использовать 25-ю поправку к конституции США, чтобы отстранить РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T06:53

2021-01-07T06:53

2021-01-07T06:53

беспорядки в вашингтоне

майк пенс

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Демократы из юридического комитета палаты представителей США призвали вице-президента Майка Пенса использовать 25-ю поправку к конституции США, чтобы отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.Девятнадцать демократов направили Майку Пенсу письмо, в котором говорится, что Трамп в очередной раз показал, что "не желает защищать нашу демократию и исполнять свои служебные полномочия".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592199383.html

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майк пенс, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире