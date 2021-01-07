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Республиканец Ромни обвинил Трампа в "подстрекательстве восстания"
Республиканец Ромни обвинил Трампа в "подстрекательстве восстания"
Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал ситуацию на Капитолии в столице США "восстанием, которое подстрекал президент". РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:54
2021-01-07T02:54
2021-01-07T02:54
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
митт ромни
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал ситуацию на Капитолии в столице США "восстанием, которое подстрекал президент"."То, что произошло сегодня здесь, было восстанием, которое подстрекал президент Соединенных Штатов", - заявил Ромни.Он назвал действующего президента Дональда Трампа "человеком с уязвленной гордостью", который "намеренно дезинформировал своих сторонников два месяцев, а затем поощрил на их действия сегодня утром".Трамп утром выступал перед сторонниками и заявил, что поддерживает их "марш на Капитолий, чтобы спасти Америку".Ромни призвал коллег закончить подсчет голосов выборщиков и воздержаться от дальнейших возражений, а также единогласно поддержать легитимность президентских выборов. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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