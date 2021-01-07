https://ria.ru/20210107/tramp-1592187921.html

Трамп вновь обратился к протестующим у Капитолия с просьбой идти домой

Трамп вновь обратился к протестующим у Капитолия с просьбой идти домой

Менее чем через час после видеообращения к протестующим у Капитолия президент США Дональд Трамп снова попросил их разойтись по домам. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T02:24

2021-01-07T02:24

2021-01-07T02:24

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592162130_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5fcd71dca4831a5a88b7d22a7886ef3f.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Менее чем через час после видеообращения к протестующим у Капитолия президент США Дональд Трамп снова попросил их разойтись по домам.Twitter тут же пометил это сообщение, как и ранее видеообращение, как спорное из-за утверждения о "фальсификации выборов". Его нельзя комментировать, ретвитить или поставить к нему лайк.Ранее на Капитолийском холме произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. По крайней мере один человек погиб. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vybory-1592187773.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, сша, в мире