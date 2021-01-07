https://ria.ru/20210107/tramp-1592187921.html
Трамп вновь обратился к протестующим у Капитолия с просьбой идти домой
Трамп вновь обратился к протестующим у Капитолия с просьбой идти домой
Менее чем через час после видеообращения к протестующим у Капитолия президент США Дональд Трамп снова попросил их разойтись по домам. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:24
2021-01-07T02:24
2021-01-07T02:24
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Менее чем через час после видеообращения к протестующим у Капитолия президент США Дональд Трамп снова попросил их разойтись по домам.Twitter тут же пометил это сообщение, как и ранее видеообращение, как спорное из-за утверждения о "фальсификации выборов". Его нельзя комментировать, ретвитить или поставить к нему лайк.Ранее на Капитолийском холме произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. По крайней мере один человек погиб. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20210107/vybory-1592187773.html
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