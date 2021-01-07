https://ria.ru/20210107/tramp-1592186067.html
Facebook и Youtube заблокировали видео Трампа об "украденных выборах"
Facebook и Youtube заблокировали видео Трампа об "украденных выборах"
Facebook и YouTube заблокировали видео президента США Дональда Трампа, говорится в отдельных сообщениях соцсетей. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:06
2021-01-07T02:06
2021-01-07T02:15
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Facebook и YouTube заблокировали видео президента США Дональда Трампа, говорится в отдельных сообщениях соцсетей.Соцсети ссылаются на нарушение правил использования.Ранее Трамп на фоне беспорядков обратился к протестующим у Капитолия и заявил, что выборы были у него "украдены". Он также призвал своих сторонников расходиться по домам.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20210107/vashington-1592186187.html
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facebook, дональд трамп, youtube, вашингтон (город), сша, в мире