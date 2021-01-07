https://ria.ru/20210107/terrorizm-1592270845.html

Мэр Вашингтона назвала захват Капитолия внутренним терроризмом

Мэр Вашингтона назвала захват Капитолия внутренним терроризмом

Штурм Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа был актом внутреннего терроризма, заявила на пресс-конференции в четверг мэр Вашингтона Муриэл... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T19:49

2021-01-07T19:49

2021-01-07T20:19

капитолий

дональд трамп

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Штурм Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа был актом внутреннего терроризма, заявила на пресс-конференции в четверг мэр Вашингтона Муриэл Баузер.Она также заявила, что "действующий президент должен быть привлечен к ответственности"."Он хотел того, что произошло вчера", - сказала о Трампе мэр столицы, назвав участников захвата Капитолия "внутренними террористами", которые должны понести наказание.В среду в день утверждения конгрессом итогов прошедших президентских выборов сторонники действующего и проигравшего выборы президента Дональда Трампа штурмовали здание конгресса. Это привело к прекращению сессии конгресса и эвакуации конгрессменов. Заседания возобновились лишь вечером и продолжались почти до утра.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия “Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия 2021-01-07T19:49 true PT0M36S

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капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире