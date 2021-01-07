Мэр Вашингтона назвала захват Капитолия внутренним терроризмом
19:49 07.01.2021 (обновлено: 20:19 07.01.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у дверей здания конгресса в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Штурм Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа был актом внутреннего терроризма, заявила на пресс-конференции в четверг мэр Вашингтона Муриэл Баузер.
"Я призываю Объединенную рабочую группу по терроризму расследовать, задержать и судить всех, кто вошел на территорию Капитолия, уничтожал чужую собственность или чинил акты внутреннего терроризма", - сказала мэр, призвав конгресс к созданию рабочей группы для расследования произошедшего.
Она также заявила, что "действующий президент должен быть привлечен к ответственности".
"Он хотел того, что произошло вчера", - сказала о Трампе мэр столицы, назвав участников захвата Капитолия "внутренними террористами", которые должны понести наказание.
"То, что произошло вчера – это терроризм", - сказала Браузер.
В среду в день утверждения конгрессом итогов прошедших президентских выборов сторонники действующего и проигравшего выборы президента Дональда Трампа штурмовали здание конгресса. Это привело к прекращению сессии конгресса и эвакуации конгрессменов. Заседания возобновились лишь вечером и продолжались почти до утра.