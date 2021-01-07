https://ria.ru/20210107/ssha-1592229294.html

Нетаньяху уверен, что американская демократия восторжествует

Нетаньяху уверен, что американская демократия восторжествует

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил события в Вашингтоне и заявил, что американская демократия восторжествует. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T13:05

2021-01-07T13:05

2021-01-07T13:05

беспорядки в вашингтоне

дональд трамп

джо байден

биньямин нетаньяху

сша

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил события в Вашингтоне и заявил, что американская демократия восторжествует.Он добавил, что для мира, Израиля и для него лично "американская демократия была источником вдохновения".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kapitoliy-1592212329.html

сша

израиль

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2021

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дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху, сша, израиль, в мире