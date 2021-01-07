Нетаньяху уверен, что американская демократия восторжествует
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил события в Вашингтоне и заявил, что американская демократия восторжествует.
"Вчерашнее бесчинство в Капитолии было позорным актом, который следует решительно осудить. Я не сомневаюсь, что американская демократия восторжествует, как это было всегда", - приводит пресс-служба слова Нетаньяху перед встречей с главой финансового ведомства США Стивеном Мнучиным.
Он добавил, что для мира, Израиля и для него лично "американская демократия была источником вдохновения".
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.