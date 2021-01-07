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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/ssha-1592229294.html
Нетаньяху уверен, что американская демократия восторжествует
Нетаньяху уверен, что американская демократия восторжествует
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил события в Вашингтоне и заявил, что американская демократия восторжествует. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T13:05
2021-01-07T13:05
беспорядки в вашингтоне
дональд трамп
джо байден
биньямин нетаньяху
сша
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил события в Вашингтоне и заявил, что американская демократия восторжествует.Он добавил, что для мира, Израиля и для него лично "американская демократия была источником вдохновения".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kapitoliy-1592212329.html
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дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху, сша, израиль, в мире

Нетаньяху уверен, что американская демократия восторжествует

13:05 07.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил события в Вашингтоне и заявил, что американская демократия восторжествует.
"Вчерашнее бесчинство в Капитолии было позорным актом, который следует решительно осудить. Я не сомневаюсь, что американская демократия восторжествует, как это было всегда", - приводит пресс-служба слова Нетаньяху перед встречей с главой финансового ведомства США Стивеном Мнучиным.
Он добавил, что для мира, Израиля и для него лично "американская демократия была источником вдохновения".
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
10:29
Последствия погрома в Капитолии сняли на видео
 
Беспорядки в ВашингтонеДональд ТрампДжо БайденБиньямин НетаньяхуСШАИзраильВ мире
 
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