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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/ssha-1592223057.html
Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену
Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти избранному президенту Джо Байдену. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:05
2021-01-07T14:29
джо байден
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти избранному президенту Джо Байдену.Сам действующий президент пока не может писать в Twitter, поскольку его заблокировали из-за обращений к протестующим в Вашингтоне.По словам Трампа, его команда продолжит бороться за то, "чтобы подсчитывались только законные голоса".Накануне сторонники Трампа устроили беспорядки у Капитолия: они штурмовали здание и ворвались туда, сорвав заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Полицейские применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Погибли четыре человека — одну женщину застрелил полицейский, трое стали жертвами инцидентов, не связанных с насилием. Через несколько часов протестующих выдворили из Капитолия, конгресс продолжил заседание и в результате утвердил Байдена президентом.Трамп неоднократно заявлял, что не согласен с результатами выборов, и обвинял демократов в мошенничестве.
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джо байден, вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире

Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену

12:05 07.01.2021 (обновлено: 14:29 07.01.2021)
 
© REUTERS / Cheriss MayПрезидент США Дональд Трамп в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Cheriss May
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти избранному президенту Джо Байдену.

"Несмотря на то что я полностью не согласен с результатами выборов и факты говорят в мою пользу, тем не менее, 20 января произойдет упорядоченная передача власти", — процитировал Трампа в Twitter его помощник Дэн Скавино.

Сам действующий президент пока не может писать в Twitter, поскольку его заблокировали из-за обращений к протестующим в Вашингтоне.
По словам Трампа, его команда продолжит бороться за то, "чтобы подсчитывались только законные голоса".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
12:03
Хоть где-то исправился. Трамп удалил неугодные Twitter публикации

"Хотя это означает конец величайшего первого срока правления в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой", — добавил он.

Накануне сторонники Трампа устроили беспорядки у Капитолия: они штурмовали здание и ворвались туда, сорвав заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Полицейские применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Погибли четыре человека — одну женщину застрелил полицейский, трое стали жертвами инцидентов, не связанных с насилием. Через несколько часов протестующих выдворили из Капитолия, конгресс продолжил заседание и в результате утвердил Байдена президентом.
Трамп неоднократно заявлял, что не согласен с результатами выборов, и обвинял демократов в мошенничестве.
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденВашингтон (город)Дональд ТрампСШАВ мире
 
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