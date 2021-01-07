https://ria.ru/20210107/ssha-1592223057.html

Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену

Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти избранному президенту Джо Байдену. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T12:05

2021-01-07T12:05

2021-01-07T14:29

джо байден

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589130451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53fd39e15451c97edc921d3557f0bcd9.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти избранному президенту Джо Байдену.Сам действующий президент пока не может писать в Twitter, поскольку его заблокировали из-за обращений к протестующим в Вашингтоне.По словам Трампа, его команда продолжит бороться за то, "чтобы подсчитывались только законные голоса".Накануне сторонники Трампа устроили беспорядки у Капитолия: они штурмовали здание и ворвались туда, сорвав заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Полицейские применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Погибли четыре человека — одну женщину застрелил полицейский, трое стали жертвами инцидентов, не связанных с насилием. Через несколько часов протестующих выдворили из Капитолия, конгресс продолжил заседание и в результате утвердил Байдена президентом.Трамп неоднократно заявлял, что не согласен с результатами выборов, и обвинял демократов в мошенничестве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/tramp-1592222664.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире