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Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену
Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти избранному президенту Джо Байдену. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:05
2021-01-07T12:05
2021-01-07T14:29
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти избранному президенту Джо Байдену.Сам действующий президент пока не может писать в Twitter, поскольку его заблокировали из-за обращений к протестующим в Вашингтоне.По словам Трампа, его команда продолжит бороться за то, "чтобы подсчитывались только законные голоса".Накануне сторонники Трампа устроили беспорядки у Капитолия: они штурмовали здание и ворвались туда, сорвав заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Полицейские применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Погибли четыре человека — одну женщину застрелил полицейский, трое стали жертвами инцидентов, не связанных с насилием. Через несколько часов протестующих выдворили из Капитолия, конгресс продолжил заседание и в результате утвердил Байдена президентом.Трамп неоднократно заявлял, что не согласен с результатами выборов, и обвинял демократов в мошенничестве.
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джо байден, вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Действующий президент США Дональд Трамп
пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти избранному президенту Джо Байдену
.
"Несмотря на то что я полностью не согласен с результатами выборов и факты говорят в мою пользу, тем не менее, 20 января произойдет упорядоченная передача власти", — процитировал Трампа в Twitter его помощник Дэн Скавино.
Сам действующий президент пока не может писать в Twitter, поскольку его заблокировали из-за обращений к протестующим в Вашингтоне.
По словам Трампа, его команда продолжит бороться за то, "чтобы подсчитывались только законные голоса".
"Хотя это означает конец величайшего первого срока правления в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой", — добавил он.
Накануне сторонники Трампа устроили беспорядки у Капитолия: они штурмовали здание и ворвались туда, сорвав заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Полицейские применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Погибли четыре человека — одну женщину застрелил полицейский, трое стали жертвами инцидентов, не связанных с насилием. Через несколько часов протестующих выдворили из Капитолия, конгресс продолжил заседание и в результате утвердил Байдена президентом.
Трамп неоднократно заявлял, что не согласен с результатами выборов, и обвинял демократов в мошенничестве.