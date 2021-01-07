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Документы с голосами выборщиков вернули в зал заседаний конгресса США
Документы с голосами выборщиков вернули в зал заседаний конгресса США
Документы с заверенными голосами выборщиков вернули в зал заседаний конгресса США, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T03:44
2021-01-07T03:44
2021-01-07T03:44
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Документы с заверенными голосами выборщиков вернули в зал заседаний конгресса США, сообщает телеканал Fox News.Ящики красного дерева с конвертами внутри принесли обратно после того, как они были эвакуированы на фоне беспорядков.Как ожидается, конгресс соберется в ближайшие полчаса, чтобы возобновить обсуждение итогов выборов. Их планировалось утвердить еще днем, но помешали сначала возражения группы республиканцев, а затем - беспорядки на Капитолии, где сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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капитолий, дональд трамп, сша, в мире