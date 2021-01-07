https://ria.ru/20210107/ssha-1592192776.html

Документы с голосами выборщиков вернули в зал заседаний конгресса США

Документы с голосами выборщиков вернули в зал заседаний конгресса США

Документы с заверенными голосами выборщиков вернули в зал заседаний конгресса США, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T03:44

2021-01-07T03:44

2021-01-07T03:44

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Документы с заверенными голосами выборщиков вернули в зал заседаний конгресса США, сообщает телеканал Fox News.Ящики красного дерева с конвертами внутри принесли обратно после того, как они были эвакуированы на фоне беспорядков.Как ожидается, конгресс соберется в ближайшие полчаса, чтобы возобновить обсуждение итогов выборов. Их планировалось утвердить еще днем, но помешали сначала возражения группы республиканцев, а затем - беспорядки на Капитолии, где сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592191983.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, сша, в мире