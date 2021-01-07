https://ria.ru/20210107/ssha-1592184419.html

Законодатели продолжат сертификацию итогов выборов в конгрессе

Законодатели продолжат сертификацию итогов выборов в конгрессе

Законодатели надеются вернуться к работе по сертификации итогов выборов в здании конгресса США позднее сегодня, заявил в эфире Fox News республиканец член... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:41

2021-01-07T01:41

2021-01-07T01:41

беспорядки в вашингтоне

стив скализ

вашингтон (город)

сша

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Законодатели надеются вернуться к работе по сертификации итогов выборов в здании конгресса США позднее сегодня, заявил в эфире Fox News республиканец член палаты представителей конгресса Стив Скализ.Он подчеркнул, что законодатели надеются вернуться к работе по сертификации выборов как можно скорее. "Я думаю, что это произойдет и это должно произойти", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента, подчеркнув, что уверен, что члены палаты представителей смогут вернуться к своей работе в зале палаты представителей конгресса.Сторонники Трампа в среду ворвались в здание конгресса, приостановив работу по сертификации итогов выборов. Законодатели должны были утвердить итоги голосования выборщиков, которые присудили победу Байдену. Действующий президент Трамп не признает поражения. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592184210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стив скализ, вашингтон (город), сша, в мире