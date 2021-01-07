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Законодатели продолжат сертификацию итогов выборов в конгрессе
Законодатели продолжат сертификацию итогов выборов в конгрессе
Законодатели надеются вернуться к работе по сертификации итогов выборов в здании конгресса США позднее сегодня, заявил в эфире Fox News республиканец член... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:41
2021-01-07T01:41
2021-01-07T01:41
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Законодатели надеются вернуться к работе по сертификации итогов выборов в здании конгресса США позднее сегодня, заявил в эфире Fox News республиканец член палаты представителей конгресса Стив Скализ.Он подчеркнул, что законодатели надеются вернуться к работе по сертификации выборов как можно скорее. "Я думаю, что это произойдет и это должно произойти", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента, подчеркнув, что уверен, что члены палаты представителей смогут вернуться к своей работе в зале палаты представителей конгресса.Сторонники Трампа в среду ворвались в здание конгресса, приостановив работу по сертификации итогов выборов. Законодатели должны были утвердить итоги голосования выборщиков, которые присудили победу Байдену. Действующий президент Трамп не признает поражения. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости.
Законодатели надеются вернуться к работе по сертификации итогов выборов в здании конгресса США
позднее сегодня, заявил в эфире Fox News
республиканец член палаты представителей конгресса Стив Скализ
.
"Мы работаем над тем, чтобы работа Капитолия возобновилась сегодня вечером, чтобы мы вернулись к работе – наши усилия сейчас сконцентрированы на этом. Военные и полиция работают над обеспечением безопасности и открытии Капитолия", - сказал конгрессмен от штата Луизиана.
Он подчеркнул, что законодатели надеются вернуться к работе по сертификации выборов как можно скорее. "Я думаю, что это произойдет и это должно произойти", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента, подчеркнув, что уверен, что члены палаты представителей смогут вернуться к своей работе в зале палаты представителей конгресса.
Сторонники Трампа в среду ворвались в здание конгресса, приостановив работу по сертификации итогов выборов. Законодатели должны были утвердить итоги голосования выборщиков, которые присудили победу Байдену. Действующий президент Трамп не признает поражения.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>