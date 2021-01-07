https://ria.ru/20210107/solovev-1592252078.html
Соловьев высмеял слова Зеленского о беспорядках в США
Соловьев высмеял слова Зеленского о беспорядках в США
Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале с иронией ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского про политическую ситуацию в... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:15
2021-01-07T16:15
2021-01-07T16:15
захват капитолия в вашингтоне
владимир соловьев (телеведущий)
дональд трамп
владимир зеленский
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150466/74/1504667472_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_901f5b56445b47029b15460f2dc19b88.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале с иронией ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского про политическую ситуацию в Соединенных Штатах.Ранее Зеленский в Twitter осудил беспорядки, произошедшие в США. Захват Капитолия сторонниками Дональда Трампа он назвал "ужасным нападением". Демонстранты, поддерживающие Дональда Трампа, штурмовали Капитолий из-за несогласия с официальным результатом президентских выборов. Позже конгресс окончательно утвердил победу Джозефа Байдена как нового президента США. Дональд Трамп согласился на мирную передачу власти, однако не намерен отказываться от своих слов о фальсификациях и нечестных выборах.
https://ria.ru/20210107/vashington-1592195862.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150466/74/1504667472_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0e5ee097d785e9ecd6f9ce433ff3930c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир соловьев (телеведущий), дональд трамп, владимир зеленский, сша