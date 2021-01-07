https://ria.ru/20210107/solovev-1592252078.html

Соловьев высмеял слова Зеленского о беспорядках в США

Соловьев высмеял слова Зеленского о беспорядках в США

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале с иронией ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского про политическую ситуацию в... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:15

2021-01-07T16:15

2021-01-07T16:15

захват капитолия в вашингтоне

владимир соловьев (телеведущий)

дональд трамп

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале с иронией ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского про политическую ситуацию в Соединенных Штатах.Ранее Зеленский в Twitter осудил беспорядки, произошедшие в США. Захват Капитолия сторонниками Дональда Трампа он назвал "ужасным нападением". Демонстранты, поддерживающие Дональда Трампа, штурмовали Капитолий из-за несогласия с официальным результатом президентских выборов. Позже конгресс окончательно утвердил победу Джозефа Байдена как нового президента США. Дональд Трамп согласился на мирную передачу власти, однако не намерен отказываться от своих слов о фальсификациях и нечестных выборах.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592195862.html

сша

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2021

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владимир соловьев (телеведущий), дональд трамп, владимир зеленский, сша