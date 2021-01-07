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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/solovev-1592252078.html
Соловьев высмеял слова Зеленского о беспорядках в США
Соловьев высмеял слова Зеленского о беспорядках в США
Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале с иронией ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского про политическую ситуацию в... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:15
2021-01-07T16:15
захват капитолия в вашингтоне
владимир соловьев (телеведущий)
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале с иронией ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского про политическую ситуацию в Соединенных Штатах.Ранее Зеленский в Twitter осудил беспорядки, произошедшие в США. Захват Капитолия сторонниками Дональда Трампа он назвал "ужасным нападением". Демонстранты, поддерживающие Дональда Трампа, штурмовали Капитолий из-за несогласия с официальным результатом президентских выборов. Позже конгресс окончательно утвердил победу Джозефа Байдена как нового президента США. Дональд Трамп согласился на мирную передачу власти, однако не намерен отказываться от своих слов о фальсификациях и нечестных выборах.
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владимир соловьев (телеведущий), дональд трамп, владимир зеленский, сша

Соловьев высмеял слова Зеленского о беспорядках в США

16:15 07.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале с иронией ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского про политическую ситуацию в Соединенных Штатах.
Ранее Зеленский в Twitter осудил беспорядки, произошедшие в США. Захват Капитолия сторонниками Дональда Трампа он назвал "ужасным нападением".
"То есть Зеленский все-таки против Майдана?", – сыронизировал Соловьев.
Демонстранты, поддерживающие Дональда Трампа, штурмовали Капитолий из-за несогласия с официальным результатом президентских выборов.
Позже конгресс окончательно утвердил победу Джозефа Байдена как нового президента США. Дональд Трамп согласился на мирную передачу власти, однако не намерен отказываться от своих слов о фальсификациях и нечестных выборах.
Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 05:11Захват Капитолия в Вашингтоне
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Захват Капитолия в ВашингтонеВладимир Соловьев (телеведущий)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСША
 
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