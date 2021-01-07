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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/sobytiya-1592257434.html
Президент Израиля прокомментировал события в США
Президент Израиля прокомментировал события в США
Президент Израиля Реувен Ривлин в четверг в обращении к гражданам страны поздравил президента США Джо Байдена в связи с утверждением результатов выборов в США,... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:55
2021-01-07T16:55
выборы президента сша — 2020
реувен ривлин
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин в четверг в обращении к гражданам страны поздравил президента США Джо Байдена в связи с утверждением результатов выборов в США, а также сказал, что беспорядки в Вашингтоне шокируют и напоминают, что демократия не должна восприниматься как должное.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
https://ria.ru/20210107/otstavka-1592256692.html
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реувен ривлин, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, израиль, в мире

Президент Израиля прокомментировал события в США

16:55 07.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Израиля Реувен Ривлин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента в Иерусалиме
Президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин в четверг в обращении к гражданам страны поздравил президента США Джо Байдена в связи с утверждением результатов выборов в США, а также сказал, что беспорядки в Вашингтоне шокируют и напоминают, что демократия не должна восприниматься как должное.
"Позвольте мне направить поздравления избранному президенту Джо Байдену в связи утверждением результатов выборов Конгрессом США. Я уверен, что избранный президент Байден будет и дальше укреплять отношения между нами и Соединенными Штатами Америки, нашим самым близким другом и величайшей демократией в мире", - сказал президент в заявлении, текст которого распространила его канцелярия.
Мик Малвени - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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"Фотографии беспорядков с Капитолийского холма шокируют. Они напоминают всем нам, что демократия, даже если она сильна и имеет глубокие корни, не должна восприниматься как должное", - добавил Ривлин.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Вице-президент Майк Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после оглашения результатов окончательного подсчета голосов на ноябрьских президентских выборах - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Выборы президента США — 2020Реувен РивлинДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАИзраильВ мире
 
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