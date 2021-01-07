https://ria.ru/20210107/sobytiya-1592257434.html

Президент Израиля прокомментировал события в США

Президент Израиля прокомментировал события в США

Президент Израиля Реувен Ривлин в четверг в обращении к гражданам страны поздравил президента США Джо Байдена в связи с утверждением результатов выборов в США,... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:55

2021-01-07T16:55

2021-01-07T16:55

выборы президента сша — 2020

реувен ривлин

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин в четверг в обращении к гражданам страны поздравил президента США Джо Байдена в связи с утверждением результатов выборов в США, а также сказал, что беспорядки в Вашингтоне шокируют и напоминают, что демократия не должна восприниматься как должное.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://ria.ru/20210107/otstavka-1592256692.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/tramp-1592256948.html

вашингтон (город)

сша

израиль

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реувен ривлин, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, израиль, в мире