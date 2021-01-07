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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/sobytiya-1592244382.html
"Плохо, когда гибнут люди". Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне
"Плохо, когда гибнут люди". Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о беспорядках в США, заявил, что "плохо, когда идут на штурм и гибнут люди". РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:25
2021-01-07T15:25
выборы президента сша — 2020
капитолий
дональд трамп
александр лукашенко
джо байден
минск
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о беспорядках в США, заявил, что "плохо, когда идут на штурм и гибнут люди".В США накануне прошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США в Вашингтоне. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Между тем конгресс на фоне беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, несмотря на то, что он сам не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов."Поэтому нам надо собраться, надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску (оппозиции - ред.). Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить", - заявил белорусский лидер.Он попросил белорусов понимать его и не осуждать сходу. "Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель (Белоруссию – ред.)", - отметил Лукашенко.Белорусский президент считает, что белорусы "должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает". "Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит, в центре Европы. Это схватка. И не дай бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов. Вот этого допустить нельзя. Это - главное. И я вас прошу об одном: чтобы с вашей стороны было понимание", - сказал Лукашенко.По его словам, "жизнь сейчас сложная". "Но я мечтаю, чтобы люди, живущие хотя бы в Беларуси, понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять. Но я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии и все познается в сравнении", - сказал президент.Глава государства подчеркнул, что кругом идут информационные войны и развернулась страшная драка за умы людей. "Используют любой случай, даже вот эту пандемию. Но я вас предупреждал еще в начале прошлого года: пройдет эта пандемия, но где будем мы в результате? Я вас предупреждал, что этим моментом сильные мира сего постараются воспользоваться. Смотрите, ситуация непростая. И нам надо объединиться, чтобы не потерять свое - то, что принадлежит нам", - заявил Лукашенко.Президент также отметил, что в Белоруссии сохранен межрелигиозный и межэтнический мир. "Всем хватает места. Так и должно быть. Нам надо этот мир сохранить. Мы для всей планеты, всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси. Нет этой межнациональной и межрелигиозной драки. Это надо сохранить", - резюмировал глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, также проходят мероприятия в поддержку Лукашенко. Правоохранители республики заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных акций с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592244180.html
https://ria.ru/20210107/vashington-1592243890.html
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капитолий, дональд трамп, александр лукашенко, джо байден, минск, белоруссия, сша, в мире

"Плохо, когда гибнут люди". Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне

15:25 07.01.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о беспорядках в США, заявил, что "плохо, когда идут на штурм и гибнут люди".
В США накануне прошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США в Вашингтоне. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Между тем конгресс на фоне беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, несмотря на то, что он сам не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
15:20Беспорядки в Вашингтоне
Глава британского МИД прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

"Кто бы мог, владыко (митрополит Минский и Заславский Вениамин – ред.), подумать, что … будут штурмовать Капитолий - цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди", - сказал Лукашенко, посещая один из храмов Минска. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь. .

"Поэтому нам надо собраться, надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску (оппозиции - ред.). Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить", - заявил белорусский лидер.
Он попросил белорусов понимать его и не осуждать сходу. "Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель (Белоруссию – ред.)", - отметил Лукашенко.
Акция протест Дональд Трамп Вашингтон сша 6 января 2021 конгресс капитолий - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
15:18Беспорядки в Вашингтоне
Володин прокомментировал беспорядки в США
Белорусский президент считает, что белорусы "должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает". "Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит, в центре Европы. Это схватка. И не дай бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов. Вот этого допустить нельзя. Это - главное. И я вас прошу об одном: чтобы с вашей стороны было понимание", - сказал Лукашенко.
По его словам, "жизнь сейчас сложная". "Но я мечтаю, чтобы люди, живущие хотя бы в Беларуси, понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять. Но я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии и все познается в сравнении", - сказал президент.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
15:16Беспорядки в Вашингтоне
Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
Глава государства подчеркнул, что кругом идут информационные войны и развернулась страшная драка за умы людей. "Используют любой случай, даже вот эту пандемию. Но я вас предупреждал еще в начале прошлого года: пройдет эта пандемия, но где будем мы в результате? Я вас предупреждал, что этим моментом сильные мира сего постараются воспользоваться. Смотрите, ситуация непростая. И нам надо объединиться, чтобы не потерять свое - то, что принадлежит нам", - заявил Лукашенко.
Президент также отметил, что в Белоруссии сохранен межрелигиозный и межэтнический мир. "Всем хватает места. Так и должно быть. Нам надо этот мир сохранить. Мы для всей планеты, всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси. Нет этой межнациональной и межрелигиозной драки. Это надо сохранить", - резюмировал глава государства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, также проходят мероприятия в поддержку Лукашенко. Правоохранители республики заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных акций с улиц во дворы жилых домов.
 
Выборы президента США — 2020КапитолийДональд ТрампАлександр ЛукашенкоДжо БайденМинскБелоруссияСШАВ мире
 
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