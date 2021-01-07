https://ria.ru/20210107/slutskiy-1592213667.html

События в США стали следствием раскола общества, заявил Слуцкий

События в США стали следствием раскола общества, заявил Слуцкий

Произошедшие в США беспорядки стали следствием раскола американского общества, они бросают тень на весь процесс демократической передачи власти, заявил глава... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T10:41

2021-01-07T10:41

2021-01-07T10:47

леонид слуцкий

госдума рф

выборы президента сша — 2020

капитолий

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Произошедшие в США беспорядки стали следствием раскола американского общества, они бросают тень на весь процесс демократической передачи власти, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Он отметил, что США теперь точно не могут навязывать другим странам избирательные стандарты и претендовать на звание мирового "светоча демократии".

https://ria.ru/20210107/tramp-1592211398.html

сша

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леонид слуцкий, госдума рф, капитолий, сша, в мире