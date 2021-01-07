События в США стали следствием раскола общества, заявил Слуцкий
10:41 07.01.2021 (обновлено: 10:47 07.01.2021)
© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Произошедшие в США беспорядки стали следствием раскола американского общества, они бросают тень на весь процесс демократической передачи власти, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Произошедшее в Вашингтоне стало следствием раскола американского общества практически надвое. Беспорядки на Капитолийском холме, прервавшие официальное утверждение голосов выборщиков в Конгрессе, безусловно, бросают тень на весь процесс демократической передачи власти", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что США теперь точно не могут навязывать другим странам избирательные стандарты и претендовать на звание мирового "светоча демократии".
"Бумеранг "цветных революций", как мы видим, возвращается в США. Все это грозит обернуться кризисом американской системы власти в новом столетии", - добавил парламентарий.