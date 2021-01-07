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Россиянам дали совет, как защититься от новой схемы обмана по телефону
Россиянам дали совет, как защититься от новой схемы обмана по телефону
Чтобы не попасться на удочку мошенников, всегда нужно быть бдительным и включать здравый смысл, рассказал "360" эксперт по информационной безопасности Алексей... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:52
2021-01-07T16:52
алексей лукацкий
россия
сергей голованов
лаборатория касперского
технологии
общество
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Чтобы не попасться на удочку мошенников, всегда нужно быть бдительным и включать здравый смысл, рассказал "360" эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.При этом, он напомнил, что технически узнать, был ли пропущенный звонок от мошенника — сложно. На незнакомый номер эксперт советовал не перезванивать, а в случае крайней необходимости отправить сообщение и уточнить, кто звонил. Мошенники, как отметил Лукацкий, обычно не отвечают на них.Кроме того, он предложил использовать специальные приложения со спам-фильтрами. Однако, с этими программами есть проблема: в таких приложениях номера мошенников появляются только тогда, когда их туда кто-либо вносит. При этом с этого номера должно пройти несколько мошеннических звонков.Ранее эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал о новой схеме мошенничества, согласно которой, злоумышленники используют доверие людей и выманивают у них деньги по телефону, обходя спам-фильтры. Злоумышленники звонят и бросают трубку, а если перезвонить, то они будут использовать методы социальной инженерии, пытаясь выведать персональные данные или заставить перевести деньги на другие счета.
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алексей лукацкий, россия, сергей голованов , лаборатория касперского, технологии, общество

Россиянам дали совет, как защититься от новой схемы обмана по телефону

16:52 07.01.2021
 
© Fotolia / StudioPortoSabbiaВызов
Вызов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Fotolia / StudioPortoSabbia
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Чтобы не попасться на удочку мошенников, всегда нужно быть бдительным и включать здравый смысл, рассказал "360" эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.
При этом, он напомнил, что технически узнать, был ли пропущенный звонок от мошенника — сложно. На незнакомый номер эксперт советовал не перезванивать, а в случае крайней необходимости отправить сообщение и уточнить, кто звонил. Мошенники, как отметил Лукацкий, обычно не отвечают на них.
" <…> Потому что если вам осуществляется звонок и он сразу сбрасывается и потом вам никто не перезванивает, то значит, что-то нечисто или звонящий не очень заинтересован в том, чтобы достучаться до вас", — пояснил эксперт.
Кроме того, он предложил использовать специальные приложения со спам-фильтрами. Однако, с этими программами есть проблема: в таких приложениях номера мошенников появляются только тогда, когда их туда кто-либо вносит. При этом с этого номера должно пройти несколько мошеннических звонков.
Ранее эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал о новой схеме мошенничества, согласно которой, злоумышленники используют доверие людей и выманивают у них деньги по телефону, обходя спам-фильтры. Злоумышленники звонят и бросают трубку, а если перезвонить, то они будут использовать методы социальной инженерии, пытаясь выведать персональные данные или заставить перевести деньги на другие счета.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 02:17
Эксперт рассказал, зачем мошенники записывают ваш голос по телефону
 
Алексей ЛукацкийРоссияСергей ГоловановЛаборатория КасперскогоТехнологииОбщество
 
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