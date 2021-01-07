Россиянам дали совет, как защититься от новой схемы обмана по телефону
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Чтобы не попасться на удочку мошенников, всегда нужно быть бдительным и включать здравый смысл, рассказал "360" эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.
При этом, он напомнил, что технически узнать, был ли пропущенный звонок от мошенника — сложно. На незнакомый номер эксперт советовал не перезванивать, а в случае крайней необходимости отправить сообщение и уточнить, кто звонил. Мошенники, как отметил Лукацкий, обычно не отвечают на них.
" <…> Потому что если вам осуществляется звонок и он сразу сбрасывается и потом вам никто не перезванивает, то значит, что-то нечисто или звонящий не очень заинтересован в том, чтобы достучаться до вас", — пояснил эксперт.
Кроме того, он предложил использовать специальные приложения со спам-фильтрами. Однако, с этими программами есть проблема: в таких приложениях номера мошенников появляются только тогда, когда их туда кто-либо вносит. При этом с этого номера должно пройти несколько мошеннических звонков.
Ранее эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал о новой схеме мошенничества, согласно которой, злоумышленники используют доверие людей и выманивают у них деньги по телефону, обходя спам-фильтры. Злоумышленники звонят и бросают трубку, а если перезвонить, то они будут использовать методы социальной инженерии, пытаясь выведать персональные данные или заставить перевести деньги на другие счета.