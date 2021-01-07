https://ria.ru/20210107/skhema-1592257287.html

Россиянам дали совет, как защититься от новой схемы обмана по телефону

Россиянам дали совет, как защититься от новой схемы обмана по телефону

Чтобы не попасться на удочку мошенников, всегда нужно быть бдительным и включать здравый смысл, рассказал "360" эксперт по информационной безопасности Алексей... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:52

2021-01-07T16:52

2021-01-07T16:52

алексей лукацкий

россия

сергей голованов

лаборатория касперского

технологии

общество

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Чтобы не попасться на удочку мошенников, всегда нужно быть бдительным и включать здравый смысл, рассказал "360" эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.При этом, он напомнил, что технически узнать, был ли пропущенный звонок от мошенника — сложно. На незнакомый номер эксперт советовал не перезванивать, а в случае крайней необходимости отправить сообщение и уточнить, кто звонил. Мошенники, как отметил Лукацкий, обычно не отвечают на них.Кроме того, он предложил использовать специальные приложения со спам-фильтрами. Однако, с этими программами есть проблема: в таких приложениях номера мошенников появляются только тогда, когда их туда кто-либо вносит. При этом с этого номера должно пройти несколько мошеннических звонков.Ранее эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал о новой схеме мошенничества, согласно которой, злоумышленники используют доверие людей и выманивают у них деньги по телефону, обходя спам-фильтры. Злоумышленники звонят и бросают трубку, а если перезвонить, то они будут использовать методы социальной инженерии, пытаясь выведать персональные данные или заставить перевести деньги на другие счета.

https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592187025.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей лукацкий, россия, сергей голованов , лаборатория касперского, технологии, общество