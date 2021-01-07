https://ria.ru/20210107/siriya-1592222443.html
Путин заявил, что ФСБ удается купировать угрозы с сирийской территории
Путин заявил, что ФСБ удается купировать угрозы с сирийской территории
Российским органам безопасности, в том числе ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:01
2021-01-07T12:01
2021-01-07T12:01
война в сирии
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
сирия
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Российским органам безопасности, в том числе ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин."И всё, что удаётся купировать нашим органам безопасности, в том числе Федеральной службе безопасности, имеет, вот так скажем, сирийское происхождение. Или не сирийское, а угроза, повторю, исходит именно с этих территорий, да", - сказал он в интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на канале "Россия 1"."Поэтому для нас очевидно, что мы поступили абсолютно правильно, и наши военные, проявляя героизм, мужество, высокий профессионализм, они прежде всего защищали интересы России", - добавил Путин.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная на территории России террористическая организация
https://ria.ru/20210107/siriya-1592221853.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, сирия, в мире
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Российским органам безопасности, в том числе ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И всё, что удаётся купировать нашим органам безопасности, в том числе Федеральной службе безопасности, имеет, вот так скажем, сирийское происхождение. Или не сирийское, а угроза, повторю, исходит именно с этих территорий, да", - сказал он в интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на канале "Россия 1
".
"Поэтому для нас очевидно, что мы поступили абсолютно правильно, и наши военные, проявляя героизм, мужество, высокий профессионализм, они прежде всего защищали интересы России", - добавил Путин.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная на территории России террористическая организация