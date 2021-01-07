https://ria.ru/20210107/shturm-1592233726.html

ФСБ оценила действия охраны Капитолия во время штурма сторонниками Трампа

ФСБ оценила действия охраны Капитолия во время штурма сторонниками Трампа

Правоохранители в США, защищавшие Капитолий, оказались не готовы к штурму здания сторонниками действующего президента Дональда Трампа, соответствующие выводы... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:02

2021-01-07T14:02

2021-01-07T14:02

беспорядки в вашингтоне

сильная россия

александр михайлов (cпорт)

дональд трамп

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Правоохранители в США, защищавшие Капитолий, оказались не готовы к штурму здания сторонниками действующего президента Дональда Трампа, соответствующие выводы будут сделаны, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов."У них свои традиции, подходы, инструкции. Говоря о том, что мы видим в их действиях элемент непрофессионализма, нужно понимать, что мы не знаем, какие у них инструкции, права... Но я предполагаю, что даже эти инструкции не предполагали такого захвата здания", - сказал Михайлов.В то же время, подчеркнул эксперт, нельзя оценивать действия американской полиции и спецназа по российским стандартам, и в данном случае имел место "абсолютный форс-мажор", в результате чего в том числе возникла несогласованность в действиях правоохранителей.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kapitoliy-1592212329.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сильная россия, александр михайлов (cпорт), дональд трамп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, в мире