ФСБ оценила действия охраны Капитолия во время штурма сторонниками Трампа
© РИА Новости / СтрингерУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Правоохранители в США, защищавшие Капитолий, оказались не готовы к штурму здания сторонниками действующего президента Дональда Трампа, соответствующие выводы будут сделаны, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.
"У них свои традиции, подходы, инструкции. Говоря о том, что мы видим в их действиях элемент непрофессионализма, нужно понимать, что мы не знаем, какие у них инструкции, права... Но я предполагаю, что даже эти инструкции не предполагали такого захвата здания", - сказал Михайлов.
В то же время, подчеркнул эксперт, нельзя оценивать действия американской полиции и спецназа по российским стандартам, и в данном случае имел место "абсолютный форс-мажор", в результате чего в том числе возникла несогласованность в действиях правоохранителей.
"Здесь ситуация, которая на протяжении многих десятилетий была абсолютно комфортной, и, на первый взгляд, с учетом законопослушности американцев как таковых и учитывая их уровень политкорректности, не возникало даже мысли, что кто-то будет штурмовать эти здания. Все уставы, инструкции пишутся кровью. Если сегодня такое произошло, то я более чем уверен, что если таких форс-мажорных обстоятельств не было прописано, то наверняка они все поправят, пропишут, сделают какие-то выводы по произошедшему", - добавил Михайлов.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.