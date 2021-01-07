Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/shturm-1592233726.html
ФСБ оценила действия охраны Капитолия во время штурма сторонниками Трампа
ФСБ оценила действия охраны Капитолия во время штурма сторонниками Трампа
Правоохранители в США, защищавшие Капитолий, оказались не готовы к штурму здания сторонниками действующего президента Дональда Трампа, соответствующие выводы... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T14:02
2021-01-07T14:02
беспорядки в вашингтоне
сильная россия
александр михайлов (cпорт)
дональд трамп
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592207981_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_d4016bb323ec72de99216d522456fd27.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Правоохранители в США, защищавшие Капитолий, оказались не готовы к штурму здания сторонниками действующего президента Дональда Трампа, соответствующие выводы будут сделаны, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов."У них свои традиции, подходы, инструкции. Говоря о том, что мы видим в их действиях элемент непрофессионализма, нужно понимать, что мы не знаем, какие у них инструкции, права... Но я предполагаю, что даже эти инструкции не предполагали такого захвата здания", - сказал Михайлов.В то же время, подчеркнул эксперт, нельзя оценивать действия американской полиции и спецназа по российским стандартам, и в данном случае имел место "абсолютный форс-мажор", в результате чего в том числе возникла несогласованность в действиях правоохранителей.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kapitoliy-1592212329.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592207981_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_8a89986a955a6ca679c4a3956639560d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сильная россия, александр михайлов (cпорт), дональд трамп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, в мире

ФСБ оценила действия охраны Капитолия во время штурма сторонниками Трампа

14:02 07.01.2021
 
© РИА Новости / СтрингерУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Правоохранители в США, защищавшие Капитолий, оказались не готовы к штурму здания сторонниками действующего президента Дональда Трампа, соответствующие выводы будут сделаны, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.
"У них свои традиции, подходы, инструкции. Говоря о том, что мы видим в их действиях элемент непрофессионализма, нужно понимать, что мы не знаем, какие у них инструкции, права... Но я предполагаю, что даже эти инструкции не предполагали такого захвата здания", - сказал Михайлов.
В то же время, подчеркнул эксперт, нельзя оценивать действия американской полиции и спецназа по российским стандартам, и в данном случае имел место "абсолютный форс-мажор", в результате чего в том числе возникла несогласованность в действиях правоохранителей.
"Здесь ситуация, которая на протяжении многих десятилетий была абсолютно комфортной, и, на первый взгляд, с учетом законопослушности американцев как таковых и учитывая их уровень политкорректности, не возникало даже мысли, что кто-то будет штурмовать эти здания. Все уставы, инструкции пишутся кровью. Если сегодня такое произошло, то я более чем уверен, что если таких форс-мажорных обстоятельств не было прописано, то наверняка они все поправят, пропишут, сделают какие-то выводы по произошедшему", - добавил Михайлов.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
10:29
Последствия погрома в Капитолии сняли на видео
 
Беспорядки в ВашингтонеСильная РоссияАлександр Михайлов (cпорт)Дональд ТрампФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50"Пустили на самотек". Руцкой оценил итоги президентской кампании в США
15:47СМИ: четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов
15:43Свердловские школьники вернутся на очное обучение
15:38Политик оценил возможность импичмента после беспорядков в США
15:37На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне
15:34На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7
15:31Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии
15:26Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов
15:25"Плохо, когда гибнут люди". Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне
15:20Глава британского МИД прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
15:19Литва заявила, что верит в верховенство демократических ценностей в США
15:18Володин прокомментировал беспорядки в США
15:16Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
15:12Глава Минфина США назвал действия сторонников Трампа неприемлемыми
15:09Netflix открывает новые студии в Южной Корее
15:07Эксперт рассказал об угрозах мировому сообществу из-за беспорядков в США
15:04Жириновский прокомментировал события в США
14:55Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусор
14:53МИД Испании назвал беспорядки в США нападением на демократию
14:40Эксперт прокомментировал штурм конгресса в США
Лента новостейМолния