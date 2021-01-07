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В Москве 15-летняя школьница покончила с собой, сообщил источник
В Москве 15-летняя школьница покончила с собой, сообщил источник
Тело 15-летней девочки обнаружено на севере Москвы, причины смерти выясняются, по предварительным данным, она покончила с собой, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T18:44
2021-01-07T18:44
2021-01-07T18:44
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москва
происшествия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Тело 15-летней девочки обнаружено на севере Москвы, причины смерти выясняются, по предварительным данным, она покончила с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала РИА Новости, что следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства".
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россия, москва, происшествия