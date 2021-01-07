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В Москве 15-летняя школьница покончила с собой, сообщил источник

В Москве 15-летняя школьница покончила с собой, сообщил источник

Тело 15-летней девочки обнаружено на севере Москвы, причины смерти выясняются, по предварительным данным, она покончила с собой, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T18:44

2021-01-07T18:44

2021-01-07T18:44

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Тело 15-летней девочки обнаружено на севере Москвы, причины смерти выясняются, по предварительным данным, она покончила с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала РИА Новости, что следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия