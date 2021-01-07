https://ria.ru/20210107/serial-1592247218.html

Звезда "Игры престолов" раскрыл секреты пилотной версии сериала

Звезда "Игры престолов" раскрыл секреты пилотной версии сериала

Звезда "Игры престолов" Гарри Ллойд раскрыл секреты оригинальной пилотной версии фэнтезийного сериала, сообщает Express. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:00

2021-01-07T16:00

2021-01-07T16:00

культура

кино и сериалы

эмилия кларк

гарри поттер

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Звезда "Игры престолов" Гарри Ллойд раскрыл секреты оригинальной пилотной версии фэнтезийного сериала, сообщает Express. Прежде чем шоу стало международной сенсацией, HBO выпустила оригинальный пилотный эпизод, который мог бы повести сериал по совершенно другому пути.Во-первых, Ллойд, сыгравший Визериса Таргариена, изначально снялся вместе с Тамзин Мерчант, первой актрисой, сыгравшей Дейенерис Таргариен (потом эту роль отдали Эмилии Кларк). Во-вторых, у Гарри был другой парик, из титана и серебра. "Мы рассуждали так: "я не такой, как Драко Малфой (персонаж саги о Гарри Поттере), я не такой, как Леголас (герой книги и фильмов "Властелин колец"). Как мы это покажем?” — вспоминает актер.Фильмы и книги о Гарри Поттер были на пике популярности, когда в 2009 году снималась пилотная версия, так что подражание одному из самых узнаваемых злодеев волшебного мира, возможно, было преднамеренным выбором. Тем не менее, Ллойд чувствовал, что другой взгляд на его героя был бы более подходящим, и таким образом родилась прическа Визериса.Поскольку многое зависело от успеха первого эпизода, актеры признали, что для HBO было правильным выбором отказаться от пилотной версии и начать все сначала. Внесли несколько изменений, включая повторный кастинг на роль Дейенерис и ее свадьбы с Дрого, которая в итоге состоялась днем, а не по первоначальному плану — ночью."Это оказалось плохо продумано, — сказал Иэн Глен, сыгравший Джораха Мормонта. — Из-за того, что свадьбу сначала снимали в темноте, довольно много денег было потрачено на то, чтобы зрителям было все хорошо видно.”Несмотря на высокое качество производства и звездный состав, эксперты предполагают, что сериал не имел бы такого успеха, если бы во время последующих съемок придерживались пилотной версии.“Нам очень повезло, что нам позволили репетицию стоимостью десять миллионов долларов", — признался Ллойд.

https://ria.ru/20210104/serialy-1591199916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, эмилия кларк, гарри поттер