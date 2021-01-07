https://ria.ru/20210107/sanktsii-1592225945.html

В Госдуме назвали частичное снятие британских санкций с Крыма логичным

В Госдуме назвали частичное снятие британских санкций с Крыма логичным

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя смягчение санкций Великобританией в отношении Крыма, заявил, что такое решение является взвешенным и абсолютно... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T12:31

2021-01-07T12:31

2021-01-07T12:31

руслан бальбек

керченский пролив

великобритания

республика крым

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя смягчение санкций Великобританией в отношении Крыма, заявил, что такое решение является взвешенным и абсолютно логичным.Ранее правительство Британии после Brexit смягчило санкционный режим против Крыма. Британским судам теперь в исключительных случаях разрешается платить с незамороженных счетов за портовые услуги ГУП "Крымские морские порты", а именно Керченского, Ялтинского и Евпаторийского портов. Также снимается запрет на оплату услуг филиала предприятия — "Госгидрографии" и портовых терминалов "Крымских морских портов". Лицензия вступила в силу с 1 января.По его словам, в Британии поняли, что жить нужно по принципу де-факто и признали, что Керченский пролив и прилегающую к нему акваторию контролирует Россия."И поэтому именно у российской стороны нужно запрашивать разрешение на проход узкости, на стоянку в порту или внешнем рейде, и от российской стороны нужно принимать извещения мореплавателям, ведь море не прощает ошибок, и проводить навигацию с риском для экипажей только для того, чтобы понравиться Украине - это абсурд", - добавил Бальбек.

керченский пролив

великобритания

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан бальбек, керченский пролив, великобритания, республика крым, экономика