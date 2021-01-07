Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210107/sanktsii-1592225945.html
В Госдуме назвали частичное снятие британских санкций с Крыма логичным
В Госдуме назвали частичное снятие британских санкций с Крыма логичным
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя смягчение санкций Великобританией в отношении Крыма, заявил, что такое решение является взвешенным и абсолютно... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:31
2021-01-07T12:31
руслан бальбек
керченский пролив
великобритания
республика крым
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя смягчение санкций Великобританией в отношении Крыма, заявил, что такое решение является взвешенным и абсолютно логичным.Ранее правительство Британии после Brexit смягчило санкционный режим против Крыма. Британским судам теперь в исключительных случаях разрешается платить с незамороженных счетов за портовые услуги ГУП "Крымские морские порты", а именно Керченского, Ялтинского и Евпаторийского портов. Также снимается запрет на оплату услуг филиала предприятия — "Госгидрографии" и портовых терминалов "Крымских морских портов". Лицензия вступила в силу с 1 января.По его словам, в Британии поняли, что жить нужно по принципу де-факто и признали, что Керченский пролив и прилегающую к нему акваторию контролирует Россия."И поэтому именно у российской стороны нужно запрашивать разрешение на проход узкости, на стоянку в порту или внешнем рейде, и от российской стороны нужно принимать извещения мореплавателям, ведь море не прощает ошибок, и проводить навигацию с риском для экипажей только для того, чтобы понравиться Украине - это абсурд", - добавил Бальбек.
керченский пролив
великобритания
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7783e2083ab6c4462a14017c217bd1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан бальбек, керченский пролив, великобритания, республика крым, экономика

В Госдуме назвали частичное снятие британских санкций с Крыма логичным

12:31 07.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя смягчение санкций Великобританией в отношении Крыма, заявил, что такое решение является взвешенным и абсолютно логичным.
Ранее правительство Британии после Brexit смягчило санкционный режим против Крыма. Британским судам теперь в исключительных случаях разрешается платить с незамороженных счетов за портовые услуги ГУП "Крымские морские порты", а именно Керченского, Ялтинского и Евпаторийского портов. Также снимается запрет на оплату услуг филиала предприятия — "Госгидрографии" и портовых терминалов "Крымских морских портов". Лицензия вступила в силу с 1 января.
"Решение взвешенное и абсолютно логичное, тем более, что украинских маяков и гидрографических служб у Украины вдоль побережья Крыма нет. И портов нет. И даже спасательных служб нет и не будет", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, в Британии поняли, что жить нужно по принципу де-факто и признали, что Керченский пролив и прилегающую к нему акваторию контролирует Россия.
"И поэтому именно у российской стороны нужно запрашивать разрешение на проход узкости, на стоянку в порту или внешнем рейде, и от российской стороны нужно принимать извещения мореплавателям, ведь море не прощает ошибок, и проводить навигацию с риском для экипажей только для того, чтобы понравиться Украине - это абсурд", - добавил Бальбек.
Введение санкций против России и ответные шаги - РИА Новости, 1920, 01.09.2017
1 сентября 2017, 14:00Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
 
Руслан БальбекКерченский проливВеликобританияРеспублика КрымЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50"Пустили на самотек". Руцкой оценил итоги президентской кампании в США
15:47СМИ: четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов
15:43Свердловские школьники вернутся на очное обучение
15:38Политик оценил возможность импичмента после беспорядков в США
15:37На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне
15:34На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7
15:31Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии
15:26Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов
15:25"Плохо, когда гибнут люди". Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне
15:20Глава британского МИД прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
15:19Литва заявила, что верит в верховенство демократических ценностей в США
15:18Володин прокомментировал беспорядки в США
15:16Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
15:12Глава Минфина США назвал действия сторонников Трампа неприемлемыми
15:09Netflix открывает новые студии в Южной Корее
15:07Эксперт рассказал об угрозах мировому сообществу из-за беспорядков в США
15:04Жириновский прокомментировал события в США
14:55Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусор
14:53МИД Испании назвал беспорядки в США нападением на демократию
14:40Эксперт прокомментировал штурм конгресса в США
Лента новостейМолния