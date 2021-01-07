В Госдуме назвали частичное снятие британских санкций с Крыма логичным
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя смягчение санкций Великобританией в отношении Крыма, заявил, что такое решение является взвешенным и абсолютно логичным.
Ранее правительство Британии после Brexit смягчило санкционный режим против Крыма. Британским судам теперь в исключительных случаях разрешается платить с незамороженных счетов за портовые услуги ГУП "Крымские морские порты", а именно Керченского, Ялтинского и Евпаторийского портов. Также снимается запрет на оплату услуг филиала предприятия — "Госгидрографии" и портовых терминалов "Крымских морских портов". Лицензия вступила в силу с 1 января.
"Решение взвешенное и абсолютно логичное, тем более, что украинских маяков и гидрографических служб у Украины вдоль побережья Крыма нет. И портов нет. И даже спасательных служб нет и не будет", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, в Британии поняли, что жить нужно по принципу де-факто и признали, что Керченский пролив и прилегающую к нему акваторию контролирует Россия.
"И поэтому именно у российской стороны нужно запрашивать разрешение на проход узкости, на стоянку в порту или внешнем рейде, и от российской стороны нужно принимать извещения мореплавателям, ведь море не прощает ошибок, и проводить навигацию с риском для экипажей только для того, чтобы понравиться Украине - это абсурд", - добавил Бальбек.
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