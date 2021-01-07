https://ria.ru/20210107/samara-1592213787.html

В Самаре появились инсталляции, посвященные покорению космоса

В Самаре появились инсталляции, посвященные покорению космоса

Самару к новогодним праздникам украсили инсталляциями, посвященными покорению космоса, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T10:42

2021-01-07T10:42

2021-01-07T11:14

туризм

новый год—2021

олег кононенко

юрий гагарин (космонавт)

дмитрий азаров

самара

самарская область

общество

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САМАРА, 7 янв – РИА Новости. Самару к новогодним праздникам украсили инсталляциями, посвященными покорению космоса, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, в год 60-летия первого полета человека в космос на площади имени Куйбышева в Самаре установлены тематические фотозоны и интерактивные информационные стенды об истории и достижениях отечественной космонавтики. Кроме того, на главной городской елке время от времени появляется изображение старта ракеты-носителя. Возле стадиона "Самара Арена" создана большая музейно-выставочная зона под открытым небом, установлена десятиметровая фигура космонавта. Жители и гости города также могут "прогуляться" по Солнечной системе и увидеть внушительных размеров макеты планет. Рядом работают космостанции, где можно узнать интересные факты о космосе и планетах, а также и о тех, кто покорял космос и конструировал космические корабли.По данным пресс-службы, украсить Самару в космической тематике поручил губернатор региона Дмитрий Азаров. "Конечно, каждый школьник в Самаре знает, что именно на нашей ракете-носителе Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой первый героический полет. До сих пор в мире 80% пилотируемых запусков осуществляется на ракетах самарской сборки. Так что для нас тема освоения космоса – предмет особой гордости", - цитирует Азарова пресс-служба.По мнению российского космонавта, Героя РФ, уроженца Самарской области Олега Кононенко, дизайнеры, которые разработали космическую концепцию на пространстве рядом со стадионом "Самара Арена", вдохновились исследованиями Вселенной. "В 2021 году наша страна отмечает 60-летний юбилей первого полета человека в космос. Самара тесно связана с историей освоения космоса, поэтому не удивительно, что эта тема легла в основу концепции новогоднего оформления последней мили стадиона и других городских локаций. Отличная идея, впечатляющая реализация. Космическая аллея с интересными арт-объектами - не только красивое, но и познавательное пространство для жителей Самары", - приводит слова Коненко пресс-служба.

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, олег кононенко, юрий гагарин (космонавт), дмитрий азаров, самара, самарская область, общество