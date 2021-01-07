https://ria.ru/20210107/saakashvili-1592198519.html
Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
Сенатор США демократ Джин Шахин поставила в пример Дональду Трампу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - по ее словам, тот ушел сам, невзирая на победу РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T06:00
2021-01-07T06:00
2021-01-07T06:00
беспорядки в вашингтоне
джин шахин
дональд трамп
михаил саакашвили
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Сенатор США демократ Джин Шахин поставила в пример Дональду Трампу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - по ее словам, тот ушел сам, невзирая на победу оппозиции.В ходе обсуждения утверждения итогов президентских выборов в конгрессе Шахин вспомнила свою поездку в Грузию в 2012 году - там она вместе с сенатором Джимом Ришем наблюдала за проведением выборов, на которых победила оппозиция."Были опасения, что Саакашвили откажется отдать власть, и это приведет к насилию и остановит начинающиеся реформы в этой бывшей советской республике", - сказала Шахин."Президент Саакашвили послушал нас и мирно покинул пост. Важно, чтобы будущие поколения признали, что Америка, как и демократии повсюду, зависит от мирной передачи власти", - добавила сенатор.По ее словам, некоторые ее коллеги-республиканцы, хоть и осуждают иностранных лидеров, которые не уходят по своей воле, но потакают "осознанному игнорированию воли граждан" со стороны Трампа."Они потерпят неудачу. История их запомнит", - заключила Шахин.
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джин шахин, дональд трамп, михаил саакашвили, сша, грузия, в мире
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости.
Сенатор США
демократ Джин Шахин
поставила в пример Дональду Трампу
бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили
- по ее словам, тот ушел сам, невзирая на победу оппозиции.
В ходе обсуждения утверждения итогов президентских выборов в конгрессе Шахин вспомнила свою поездку в Грузию в 2012 году - там она вместе с сенатором Джимом Ришем
наблюдала за проведением выборов, на которых победила оппозиция.
"Были опасения, что Саакашвили откажется отдать власть, и это приведет к насилию и остановит начинающиеся реформы в этой бывшей советской республике", - сказала Шахин.
"Я очень ясно помню, как мы поехали домой к нему, сели с ним поговорить и отметили, что столп демократии, ради которой он так много работал за свои восемь лет в качестве президента Грузии, - этим столпом является передача власти на мирных выборах человеку, которого избрали избиратели", - сказала Шахин.
"Президент Саакашвили послушал нас и мирно покинул пост. Важно, чтобы будущие поколения признали, что Америка, как и демократии повсюду, зависит от мирной передачи власти", - добавила сенатор.
По ее словам, некоторые ее коллеги-республиканцы, хоть и осуждают иностранных лидеров, которые не уходят по своей воле, но потакают "осознанному игнорированию воли граждан" со стороны Трампа.
"Они потерпят неудачу. История их запомнит", - заключила Шахин.