https://ria.ru/20210107/saakashvili-1592198519.html

Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу

Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу

Сенатор США демократ Джин Шахин поставила в пример Дональду Трампу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - по ее словам, тот ушел сам, невзирая на победу РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T06:00

2021-01-07T06:00

2021-01-07T06:00

беспорядки в вашингтоне

джин шахин

дональд трамп

михаил саакашвили

сша

грузия

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Сенатор США демократ Джин Шахин поставила в пример Дональду Трампу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - по ее словам, тот ушел сам, невзирая на победу оппозиции.В ходе обсуждения утверждения итогов президентских выборов в конгрессе Шахин вспомнила свою поездку в Грузию в 2012 году - там она вместе с сенатором Джимом Ришем наблюдала за проведением выборов, на которых победила оппозиция."Были опасения, что Саакашвили откажется отдать власть, и это приведет к насилию и остановит начинающиеся реформы в этой бывшей советской республике", - сказала Шахин."Президент Саакашвили послушал нас и мирно покинул пост. Важно, чтобы будущие поколения признали, что Америка, как и демократии повсюду, зависит от мирной передачи власти", - добавила сенатор.По ее словам, некоторые ее коллеги-республиканцы, хоть и осуждают иностранных лидеров, которые не уходят по своей воле, но потакают "осознанному игнорированию воли граждан" со стороны Трампа."Они потерпят неудачу. История их запомнит", - заключила Шахин.

https://ria.ru/20210107/strelba-1592198430.html

сша

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джин шахин, дональд трамп, михаил саакашвили, сша, грузия, в мире