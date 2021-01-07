https://ria.ru/20210107/rynok-1592215540.html

Эксперты рассказали, что ждет страховой рынок в наступившем году

Эксперты рассказали, что ждет страховой рынок в наступившем году

Минувший год принес страховщикам рост сборов в целом ряде видов страхования, эти тренды могут продолжиться и в следующем году, ожидают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:05

2021-01-07T11:05

2021-01-07T11:05

игорь никитин

национальное рейтинговое агентство

агентство по страхованию вкладов

москва

европа

экономика

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Минувший год принес страховщикам рост сборов в целом ряде видов страхования, эти тренды могут продолжиться и в следующем году, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты и указывают, на какие аспекты стоит обратить внимание компаниям и их клиентам.Так, например, рост произошел в сегменте страхования имущества юрлиц, где страховщики ждут развития и в 2021 году, отметила директор страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина. Год стал успешным и в страховании жизни - позитивный тренд вполне может продолжиться, особенно если будет введена анонсированная система гарантирования под эгидой АСВ. Однако многое будет зависеть от реальных доходов населения, подчеркнула собеседница агентства.Также Никитина напомнила, что в уходящем году отменили льготную программу страхования жилья в Москве, работавшую годами. Это, несомненно, негативно повлияет на сегмент страхования имущества граждан в ближайшее время, считает она. Спасать его будут развитие онлайн-продаж и маркетплейсов.А руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов, в свою очередь, посоветовал поторопиться с разработкой региональных программ страхования жилья от ЧС, которых ждали в этом году и которые пока так и не появились. Они важны для страхователей, поскольку продолжают тренд на "все больший учет их интересов и обеспечение эффективности договора для всех его сторон", указал он.Переходящие трендыВ страховании имущества наблюдается не только рост сборов, но и повышение ставок. Такие же тенденции в страховании финансовых и профессиональных рисков, в особенности ответственности директоров, подсчитали эксперты российского подразделения международного страхового брокера Marsh.Рост цен на страхование имущества в первую очередь связан с повышением ставок на международном перестраховочном рынке. Что же касается ответственности директоров, то здесь брокер привел конкретные цифры: в Европе и России такие страховые программы выросли в цене на 25-50%, а для ряда публичных компаний рост составил 100% и более.Так или иначе, клиенты не спешат отказываться от страхования, в том числе от сильно пострадавшего в этом году ДМС. Как сообщили брокеру в ходе его недавнего исследования десять крупнейших страховщиков ДМС в России, в 2020 году 98% их корпоративных клиентов сохранили программу добровольного медицинского страхования для сотрудников.

https://realty.ria.ru/20201016/krazhi-1580090620.html

https://ria.ru/20201022/strakhovka-1581026417.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь никитин, национальное рейтинговое агентство, агентство по страхованию вкладов, москва, европа, экономика