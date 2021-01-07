https://ria.ru/20210107/rynok-1592215540.html
Эксперты рассказали, что ждет страховой рынок в наступившем году
Эксперты рассказали, что ждет страховой рынок в наступившем году
Минувший год принес страховщикам рост сборов в целом ряде видов страхования, эти тренды могут продолжиться и в следующем году, ожидают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:05
2021-01-07T11:05
2021-01-07T11:05
игорь никитин
национальное рейтинговое агентство
агентство по страхованию вкладов
москва
европа
экономика
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Минувший год принес страховщикам рост сборов в целом ряде видов страхования, эти тренды могут продолжиться и в следующем году, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты и указывают, на какие аспекты стоит обратить внимание компаниям и их клиентам.Так, например, рост произошел в сегменте страхования имущества юрлиц, где страховщики ждут развития и в 2021 году, отметила директор страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина. Год стал успешным и в страховании жизни - позитивный тренд вполне может продолжиться, особенно если будет введена анонсированная система гарантирования под эгидой АСВ. Однако многое будет зависеть от реальных доходов населения, подчеркнула собеседница агентства.Также Никитина напомнила, что в уходящем году отменили льготную программу страхования жилья в Москве, работавшую годами. Это, несомненно, негативно повлияет на сегмент страхования имущества граждан в ближайшее время, считает она. Спасать его будут развитие онлайн-продаж и маркетплейсов.А руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов, в свою очередь, посоветовал поторопиться с разработкой региональных программ страхования жилья от ЧС, которых ждали в этом году и которые пока так и не появились. Они важны для страхователей, поскольку продолжают тренд на "все больший учет их интересов и обеспечение эффективности договора для всех его сторон", указал он.Переходящие трендыВ страховании имущества наблюдается не только рост сборов, но и повышение ставок. Такие же тенденции в страховании финансовых и профессиональных рисков, в особенности ответственности директоров, подсчитали эксперты российского подразделения международного страхового брокера Marsh.Рост цен на страхование имущества в первую очередь связан с повышением ставок на международном перестраховочном рынке. Что же касается ответственности директоров, то здесь брокер привел конкретные цифры: в Европе и России такие страховые программы выросли в цене на 25-50%, а для ряда публичных компаний рост составил 100% и более.Так или иначе, клиенты не спешат отказываться от страхования, в том числе от сильно пострадавшего в этом году ДМС. Как сообщили брокеру в ходе его недавнего исследования десять крупнейших страховщиков ДМС в России, в 2020 году 98% их корпоративных клиентов сохранили программу добровольного медицинского страхования для сотрудников.
https://realty.ria.ru/20201016/krazhi-1580090620.html
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игорь никитин, национальное рейтинговое агентство, агентство по страхованию вкладов, москва, европа, экономика
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Минувший год принес страховщикам рост сборов в целом ряде видов страхования, эти тренды могут продолжиться и в следующем году, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты и указывают, на какие аспекты стоит обратить внимание компаниям и их клиентам.
Так, например, рост произошел в сегменте страхования имущества юрлиц, где страховщики ждут развития и в 2021 году, отметила директор страховых рейтингов Национального рейтингового агентства
(НРА) Татьяна Никитина. Год стал успешным и в страховании жизни - позитивный тренд вполне может продолжиться, особенно если будет введена анонсированная система гарантирования под эгидой АСВ
. Однако многое будет зависеть от реальных доходов населения, подчеркнула собеседница агентства.
Также Никитина
напомнила, что в уходящем году отменили льготную программу страхования жилья в Москве
, работавшую годами. Это, несомненно, негативно повлияет на сегмент страхования имущества граждан в ближайшее время, считает она. Спасать его будут развитие онлайн-продаж и маркетплейсов.
А руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов, в свою очередь, посоветовал поторопиться с разработкой региональных программ страхования жилья от ЧС, которых ждали в этом году и которые пока так и не появились. Они важны для страхователей, поскольку продолжают тренд на "все больший учет их интересов и обеспечение эффективности договора для всех его сторон", указал он.
Переходящие тренды
В страховании имущества наблюдается не только рост сборов, но и повышение ставок. Такие же тенденции в страховании финансовых и профессиональных рисков, в особенности ответственности директоров, подсчитали эксперты российского подразделения международного страхового брокера Marsh.
Рост цен на страхование имущества в первую очередь связан с повышением ставок на международном перестраховочном рынке. Что же касается ответственности директоров, то здесь брокер привел конкретные цифры: в Европе
и России такие страховые программы выросли в цене на 25-50%, а для ряда публичных компаний рост составил 100% и более.
Так или иначе, клиенты не спешат отказываться от страхования, в том числе от сильно пострадавшего в этом году ДМС. Как сообщили брокеру в ходе его недавнего исследования десять крупнейших страховщиков ДМС в России, в 2020 году 98% их корпоративных клиентов сохранили программу добровольного медицинского страхования для сотрудников.
"Хотя в 2020 году на первый план вышли убытки экономического характера, связанные с пандемией, никуда не делись риски, типичные для страхования: пожары, кражи и гражданская ответственность. Это означает, что в условиях, когда в следующем году перед многими менеджерами будет стоять задача сокращения расходов, стоит отдавать приоритет качеству страхового покрытия и надежности страхового партнера", - резюмировал начальник отдела страхования имущества "Марш - страховые брокеры" Илья Миронов.