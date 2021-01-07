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Путин поздравил россиян с Рождеством
Путин поздравил россиян с Рождеством
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T09:12
2021-01-07T09:12
2021-01-07T11:20
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством.Глава государства подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи и воспитания подрастающего поколения, а также искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. "Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения", — отметил Путин.Всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, президент пожелал успехов, благополучия и исполнения желаний.Российский лидер встретил Рождество в Новгородской области в церкви Николы-на-Липне.
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Рождество с президентом: Путин в церкви Николы на острове Липно
Президент посетил рождественскую службу в церкви Николы на острове Липно.
2021-01-07T09:12
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РИА Новости
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
поздравил россиян с Рождеством.
"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям", — говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи и воспитания подрастающего поколения, а также искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога.
"Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения", — отметил Путин.
Всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, президент пожелал успехов, благополучия и исполнения желаний.
Российский лидер встретил Рождество в Новгородской области в церкви Николы-на-Липне.