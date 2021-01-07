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Религия и мировоззрение
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Путин поздравил россиян с Рождеством
Путин поздравил россиян с Рождеством
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T09:12
2021-01-07T11:20
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством.Глава государства подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи и воспитания подрастающего поколения, а также искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. "Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения", — отметил Путин.Всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, президент пожелал успехов, благополучия и исполнения желаний.Российский лидер встретил Рождество в Новгородской области в церкви Николы-на-Липне.
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Рождество с президентом: Путин в церкви Николы на острове Липно
Президент посетил рождественскую службу в церкви Николы на острове Липно.
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видео, религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, владимир путин, политика
Путин поздравил россиян с Рождеством
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством.
2021-01-07T09:12
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Путин поздравил россиян с Рождеством

09:12 07.01.2021 (обновлено: 11:20 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин после посещения Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне
Президент РФ Владимир Путин после посещения Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством.

"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям", — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи и воспитания подрастающего поколения, а также искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога.
"Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения", — отметил Путин.
Всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, президент пожелал успехов, благополучия и исполнения желаний.
Российский лидер встретил Рождество в Новгородской области в церкви Николы-на-Липне.
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВладимир ПутинПолитика
 
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