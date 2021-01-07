https://ria.ru/20210107/rpts-1592206119.html

Путин поздравил россиян с Рождеством

Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T09:12

2021-01-07T09:12

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религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

владимир путин

политика

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством.Глава государства подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи и воспитания подрастающего поколения, а также искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. "Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения", — отметил Путин.Всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, президент пожелал успехов, благополучия и исполнения желаний.Российский лидер встретил Рождество в Новгородской области в церкви Николы-на-Липне.

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2021

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Рождество с президентом: Путин в церкви Николы на острове Липно Президент посетил рождественскую службу в церкви Николы на острове Липно. 2021-01-07T09:12 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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