https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1592175654.html

Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области

Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T00:10

2021-01-07T00:10

2021-01-07T07:51

религия и мировоззрение

рождество христово

владимир путин

новгородская область

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.Войдя в храм, Путин зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами. Температура в храме была такая, что у главы государства, одетого в свитер с высоким горлом и куртку, шел пар изо рта.После службы Путин поздравил россиян с Рождеством. "Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!" - сказал глава государства.Президент также подарил церкви икону Господь Вседержитель. Она изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году. Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной расой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.В сентябре 2016 года глава государства уже посещал церковь Николы на Липне вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером.В прошлом году Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. На острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - церковь Николы на Липне 1292 года. В ее интерьере сохранились фрески XIII века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу Новгородского зодчества XIV века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен, отреставрирован в 1956 году. Находится под государственной охраной.

https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1591182522.html

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новгородская область

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Рождество с президентом: Путин в церкви Николы на острове Липно Президент посетил рождественскую службу в церкви Николы на острове Липно. 2021-01-07T00:10 true PT0M44S

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рождество христово, владимир путин, новгородская область