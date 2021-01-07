Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1592175654.html
Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области
Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T00:10
2021-01-07T07:51
религия и мировоззрение
рождество христово
владимир путин
новгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592183764_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9a8c858c2fa711c4f8648c086e349c89.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.Войдя в храм, Путин зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами. Температура в храме была такая, что у главы государства, одетого в свитер с высоким горлом и куртку, шел пар изо рта.После службы Путин поздравил россиян с Рождеством. "Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!" - сказал глава государства.Президент также подарил церкви икону Господь Вседержитель. Она изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году. Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной расой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.В сентябре 2016 года глава государства уже посещал церковь Николы на Липне вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером.В прошлом году Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. На острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - церковь Николы на Липне 1292 года. В ее интерьере сохранились фрески XIII века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу Новгородского зодчества XIV века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен, отреставрирован в 1956 году. Находится под государственной охраной.
https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1591182522.html
https://ria.ru/20210106/rozhdestvo-1592132429.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Рождество с президентом: Путин в церкви Николы на острове Липно
Президент посетил рождественскую службу в церкви Николы на острове Липно.
2021-01-07T00:10
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592183764_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c2c7fc2516c97ceb62cfb1a5a055d178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рождество христово, владимир путин, новгородская область

Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области

00:10 07.01.2021 (обновлено: 07:51 07.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.
Войдя в храм, Путин зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами. Температура в храме была такая, что у главы государства, одетого в свитер с высоким горлом и куртку, шел пар изо рта.
После службы Путин поздравил россиян с Рождеством. "Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!" - сказал глава государства.
Президент также подарил церкви икону Господь Вседержитель. Она изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году. Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной расой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.
Священнослужители во время рождественского богослужения в соборе в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
00:20Религия и мировоззрение
Рождество Христово в Православной церкви
В сентябре 2016 года глава государства уже посещал церковь Николы на Липне вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером.
В прошлом году Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.
Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. На острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - церковь Николы на Липне 1292 года. В ее интерьере сохранились фрески XIII века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу Новгородского зодчества XIV века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен, отреставрирован в 1956 году. Находится под государственной охраной.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 14:40Религия и мировоззрение
Папа Франциск поздравил православных с наступающим праздником Рождества
 
Религия и мировоззрениеРождество ХристовоВладимир ПутинНовгородская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50"Пустили на самотек". Руцкой оценил итоги президентской кампании в США
15:47СМИ: четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов
15:43Свердловские школьники вернутся на очное обучение
15:38Политик оценил возможность импичмента после беспорядков в США
15:37На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне
15:34На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7
15:31Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии
15:26Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов
15:25"Плохо, когда гибнут люди". Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне
15:20Глава британского МИД прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
15:19Литва заявила, что верит в верховенство демократических ценностей в США
15:18Володин прокомментировал беспорядки в США
15:16Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
15:12Глава Минфина США назвал действия сторонников Трампа неприемлемыми
15:09Netflix открывает новые студии в Южной Корее
15:07Эксперт рассказал об угрозах мировому сообществу из-за беспорядков в США
15:04Жириновский прокомментировал события в США
14:55Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусор
14:53МИД Испании назвал беспорядки в США нападением на демократию
14:40Эксперт прокомментировал штурм конгресса в США
Лента новостейМолния