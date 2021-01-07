https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1592175654.html
Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области
Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T00:10
2021-01-07T00:10
2021-01-07T07:51
религия и мировоззрение
рождество христово
владимир путин
новгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592183764_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9a8c858c2fa711c4f8648c086e349c89.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.Войдя в храм, Путин зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами. Температура в храме была такая, что у главы государства, одетого в свитер с высоким горлом и куртку, шел пар изо рта.После службы Путин поздравил россиян с Рождеством. "Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!" - сказал глава государства.Президент также подарил церкви икону Господь Вседержитель. Она изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году. Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной расой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.В сентябре 2016 года глава государства уже посещал церковь Николы на Липне вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером.В прошлом году Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. На острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - церковь Николы на Липне 1292 года. В ее интерьере сохранились фрески XIII века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу Новгородского зодчества XIV века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен, отреставрирован в 1956 году. Находится под государственной охраной.
https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1591182522.html
https://ria.ru/20210106/rozhdestvo-1592132429.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592183764_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c2c7fc2516c97ceb62cfb1a5a055d178.jpg
Рождество с президентом: Путин в церкви Николы на острове Липно
Президент посетил рождественскую службу в церкви Николы на острове Липно.
2021-01-07T00:10
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рождество христово, владимир путин, новгородская область
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
встретил Рождество
в церкви Николы на Липне в Новгородской области
.
Войдя в храм, Путин зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами. Температура в храме была такая, что у главы государства, одетого в свитер с высоким горлом и куртку, шел пар изо рта.
После службы Путин поздравил россиян с Рождеством. "Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!" - сказал глава государства.
Президент также подарил церкви икону Господь Вседержитель. Она изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году. Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной расой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.
В сентябре 2016 года глава государства уже посещал церковь Николы на Липне вместе с Дмитрием Медведевым
, который тогда был премьером.
В прошлом году Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга
. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.
Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. На острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - церковь Николы на Липне 1292 года. В ее интерьере сохранились фрески XIII века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу Новгородского зодчества XIV века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен, отреставрирован в 1956 году. Находится под государственной охраной.