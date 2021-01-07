https://ria.ru/20210107/roukhani-1592212229.html

Роухани заявил, что Трамп вверг США в беду

Роухани заявил, что Трамп вверг США в беду

Президент США Дональд Трамп за годы президентства вверг свою страну в беду, заявил иранский президент Хасан Роухани, комментируя события в Вашингтоне. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T10:30

2021-01-07T10:30

2021-01-07T11:24

хасан роухани

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

вашингтон (город)

иран

сша

в мире

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ТЕГЕРАН, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за годы президентства вверг свою страну в беду, заявил иранский президент Хасан Роухани, комментируя события в Вашингтоне.Роухани рассчитывает, что этот пример станет уроком как для других стран, так и для будущих американских руководителей. "Мы надеемся, что во всем мире и в этой стране (в США) будет меньше такого бедственного явления, как малограмотные люди, несведущие в управлении страной и устремляющиеся лишь к семейным и личным интересам", - отметил он.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592208164.html

вашингтон (город)

иран

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хасан роухани, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), иран, сша, в мире