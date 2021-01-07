Роухани заявил, что Трамп вверг США в беду
10:30 07.01.2021 (обновлено: 11:24 07.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
ТЕГЕРАН, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за годы президентства вверг свою страну в беду, заявил иранский президент Хасан Роухани, комментируя события в Вашингтоне.
"То, что мы наблюдали в США, показало, насколько западная демократия хрупка, ее фундамент слаб. Пришел (к власти) один популист и за эти четыре года в какую беду вверг свою страну, нанеся ущерб репутации своей стране, затруднив отношения США со всем миром", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения, припомнив "удары" по Ближнему Востоку.
"Когда власть получает нездоровый человек, какие проблемы он создает как своей стране, так и всему миру", - добавил президент Ирана.
Роухани рассчитывает, что этот пример станет уроком как для других стран, так и для будущих американских руководителей. "Мы надеемся, что во всем мире и в этой стране (в США) будет меньше такого бедственного явления, как малограмотные люди, несведущие в управлении страной и устремляющиеся лишь к семейным и личным интересам", - отметил он.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.