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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/roukhani-1592212229.html
Роухани заявил, что Трамп вверг США в беду
Роухани заявил, что Трамп вверг США в беду
Президент США Дональд Трамп за годы президентства вверг свою страну в беду, заявил иранский президент Хасан Роухани, комментируя события в Вашингтоне. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T10:30
2021-01-07T11:24
хасан роухани
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2020
вашингтон (город)
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за годы президентства вверг свою страну в беду, заявил иранский президент Хасан Роухани, комментируя события в Вашингтоне.Роухани рассчитывает, что этот пример станет уроком как для других стран, так и для будущих американских руководителей. "Мы надеемся, что во всем мире и в этой стране (в США) будет меньше такого бедственного явления, как малограмотные люди, несведущие в управлении страной и устремляющиеся лишь к семейным и личным интересам", - отметил он.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
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хасан роухани, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), иран, сша, в мире

Роухани заявил, что Трамп вверг США в беду

10:30 07.01.2021 (обновлено: 11:24 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕГЕРАН, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за годы президентства вверг свою страну в беду, заявил иранский президент Хасан Роухани, комментируя события в Вашингтоне.
"То, что мы наблюдали в США, показало, насколько западная демократия хрупка, ее фундамент слаб. Пришел (к власти) один популист и за эти четыре года в какую беду вверг свою страну, нанеся ущерб репутации своей стране, затруднив отношения США со всем миром", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения, припомнив "удары" по Ближнему Востоку.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
09:32Выборы президента США — 2020
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"Когда власть получает нездоровый человек, какие проблемы он создает как своей стране, так и всему миру", - добавил президент Ирана.
Роухани рассчитывает, что этот пример станет уроком как для других стран, так и для будущих американских руководителей. "Мы надеемся, что во всем мире и в этой стране (в США) будет меньше такого бедственного явления, как малограмотные люди, несведущие в управлении страной и устремляющиеся лишь к семейным и личным интересам", - отметил он.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
 
Выборы президента США — 2020Хасан РоуханиДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)ИранСШАВ мире
 
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