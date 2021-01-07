https://ria.ru/20210107/rostov-1592220789.html
В Ростове-на-Дону три человека пострадали при пожаре в торговых рядах
В Ростове-на-Дону три человека пострадали при пожаре в торговых рядах
Три человека госпитализированы после пожара в торговых павильонах в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:45
2021-01-07T11:45
2021-01-07T12:30
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Три человека госпитализированы после пожара в торговых павильонах в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Спустя примерно два часа пожар удалось потушить. "Всего повреждены четыре павильона", - уточнил представитель ведомства.Огонь тушили около 40 человек и девять единиц техники.
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ростовская область, ростов-на-дону, происшествия