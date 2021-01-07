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В Ростове-на-Дону три человека пострадали при пожаре в торговых рядах
В Ростове-на-Дону три человека пострадали при пожаре в торговых рядах
Три человека госпитализированы после пожара в торговых павильонах в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:45
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ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Три человека госпитализированы после пожара в торговых павильонах в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Спустя примерно два часа пожар удалось потушить. "Всего повреждены четыре павильона", - уточнил представитель ведомства.Огонь тушили около 40 человек и девять единиц техники.
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ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону три человека пострадали при пожаре в торговых рядах

11:45 07.01.2021 (обновлено: 12:30 07.01.2021)
 
© Фото : Блокнот Ростов-на-ДонуНа месте пожара в микрорайоне Левенцовка в Ростове-на-Дону
На месте пожара в микрорайоне Левенцовка в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Фото : Блокнот Ростов-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Три человека госпитализированы после пожара в торговых павильонах в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Пожар произошел около полуночи на улице Жданова, 14. Загорелся торговый ларек с шаурмой. "Пострадали три человека, с ожогами госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи", - сказал он.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 18:20
В Москве при пожаре погибли два человека
Спустя примерно два часа пожар удалось потушить. "Всего повреждены четыре павильона", - уточнил представитель ведомства.
Огонь тушили около 40 человек и девять единиц техники.
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
 
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