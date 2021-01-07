https://ria.ru/20210107/rostov-1592220789.html

В Ростове-на-Дону три человека пострадали при пожаре в торговых рядах

В Ростове-на-Дону три человека пострадали при пожаре в торговых рядах

Три человека госпитализированы после пожара в торговых павильонах в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:45

2021-01-07T11:45

2021-01-07T12:30

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв - РИА Новости. Три человека госпитализированы после пожара в торговых павильонах в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Спустя примерно два часа пожар удалось потушить. "Всего повреждены четыре павильона", - уточнил представитель ведомства.Огонь тушили около 40 человек и девять единиц техники.

https://ria.ru/20210106/pozhar-1592152641.html

ростовская область

ростов-на-дону

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, ростов-на-дону, происшествия