Путин рассказал о своем прошлогоднем визите в Сирию
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Дамаске
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, вспоминая свой прошлогодний визит в Сирию, отметил, что увидел, как восстанавливается жизнь в Дамаске, а отношение людей, с которыми ему удалось встретиться, назвал дружелюбным и доброжелательным.
В январе 2020 года Путин посетил Дамаск. Из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал сирийский президент Башар Асад. После переговоров лидеры двух государств прогулялись по улицам сирийской столицы. Путин также посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска.
"Я сразу для себя отметил, что жизнь восстанавливается. В самом Дамаске, в центре Дамаска", - рассказал Путин в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск", который был показан в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, в сирийской столице на тот момент еще оставались ограничения, блок-посты, однако работал транспорт, магазины, рестораны, кафе, в историческом центре было очень много народа.
"Мы мало по улице разгуливали там в силу известных ограничений, связанных с безопасностью, но всё-таки было и такое, где мы и на улицу выходили, с людьми общались. Очень дружелюбные, очень дружелюбные были встречи", - отметил Путин.
По его словам, "на это нельзя было не обратить внимание", причем эти люди были "из разных, что называется, социальных сред".
"Везде мы это просто чувствовали. Это было видно, можно было легко прочитать на лицах людей. Нас встречали очень доброжелательно", - добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин рассказал, почему решил во время визита в Дамаск год назад посетить мечеть Омейядов.
Затем прошли двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.
"Визит проходил в дни, когда мы отмечали православное Рождество, это было само собой разумеющимся, что мы побывали в церкви в христианской. Но мне очень хотелось посетить и мечеть, про которую вы сказали. Почему? Потому что там, как вы отметили, хранятся мощи Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи. Для меня было это неожиданным, что в мечети сохраняются, причём бережно сохраняются мощи Иоанна Крестителя и почитаются в исламском мире", - заявил он в интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на телеканале "Россия 1".
"Это для тех людей, которые исповедуют ислам, Яхья, там и Иисуса Христа почитают, вот эта вот близость двух мировых религий, в основе которой лежат общие морально-нравственные ценности, общечеловеческие гуманитарные ценности, вот это не может не вызывать интереса и уважения. Кстати, и благодарность в данном случае представителям ислама за сохранение христианских святынь. Встречи и там, и в мечети, и в церкви только подтвердили", - добавил он.