https://ria.ru/20210107/putin-1592225588.html

Путин рассказал о своем прошлогоднем визите в Сирию

Путин рассказал о своем прошлогоднем визите в Сирию

Президент РФ Владимир Путин, вспоминая свой прошлогодний визит в Сирию, отметил, что увидел, как восстанавливается жизнь в Дамаске, а отношение людей, с... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T12:29

2021-01-07T12:29

2021-01-07T12:29

иисус христос

геннадий рождественский

сирия

дамаск (город)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, вспоминая свой прошлогодний визит в Сирию, отметил, что увидел, как восстанавливается жизнь в Дамаске, а отношение людей, с которыми ему удалось встретиться, назвал дружелюбным и доброжелательным.В январе 2020 года Путин посетил Дамаск. Из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал сирийский президент Башар Асад. После переговоров лидеры двух государств прогулялись по улицам сирийской столицы. Путин также посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска."Я сразу для себя отметил, что жизнь восстанавливается. В самом Дамаске, в центре Дамаска", - рассказал Путин в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск", который был показан в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, в сирийской столице на тот момент еще оставались ограничения, блок-посты, однако работал транспорт, магазины, рестораны, кафе, в историческом центре было очень много народа.По его словам, "на это нельзя было не обратить внимание", причем эти люди были "из разных, что называется, социальных сред".Президент России Владимир Путин рассказал, почему решил во время визита в Дамаск год назад посетить мечеть Омейядов.Затем прошли двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций."Это для тех людей, которые исповедуют ислам, Яхья, там и Иисуса Христа почитают, вот эта вот близость двух мировых религий, в основе которой лежат общие морально-нравственные ценности, общечеловеческие гуманитарные ценности, вот это не может не вызывать интереса и уважения. Кстати, и благодарность в данном случае представителям ислама за сохранение христианских святынь. Встречи и там, и в мечети, и в церкви только подтвердили", - добавил он.

https://ria.ru/20210107/vizit-1592224062.html

https://ria.ru/20210107/siriya-1592221853.html

https://ria.ru/20210107/siriya-1592222443.html

сирия

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, геннадий рождественский, сирия, дамаск (город)