https://ria.ru/20210107/putin-1592181512.html
Путин подарил церкви Николы на Липне икону Господь Вседержитель
Путин подарил церкви Николы на Липне икону Господь Вседержитель
Президент России Владимир Путин подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области, в которой он встречал Рождество, икону Господь Вседержитель. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:08
2021-01-07T01:08
2021-01-07T01:08
религия и мировоззрение
владимир путин
новгородская область
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области, в которой он встречал Рождество, икону Господь Вседержитель.Икона изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году. Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной расой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.В сентябре 2016 года Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне.Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. На острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - церковь Николы на Липне 1292 года. В ее интерьере сохранились фрески 13 века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу Новгородского зодчества 14 века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен и отреставрирован в 1956 году. Подлежит государственной охране.
https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1591182522.html
новгородская область
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владимир путин, новгородская область
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области
, в которой он встречал Рождество, икону Господь Вседержитель.
Икона изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году. Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной расой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.
В сентябре 2016 года Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне.
Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. На острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - церковь Николы на Липне 1292 года. В ее интерьере сохранились фрески 13 века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу Новгородского зодчества 14 века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен и отреставрирован в 1956 году. Подлежит государственной охране.