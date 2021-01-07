https://ria.ru/20210107/putin-1592181512.html

Путин подарил церкви Николы на Липне икону Господь Вседержитель

Путин подарил церкви Николы на Липне икону Господь Вседержитель

Президент России Владимир Путин подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области, в которой он встречал Рождество, икону Господь Вседержитель. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:08

2021-01-07T01:08

2021-01-07T01:08

религия и мировоззрение

владимир путин

новгородская область

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области, в которой он встречал Рождество, икону Господь Вседержитель.Икона изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году. Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной расой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.В сентябре 2016 года Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне.Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. На острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - церковь Николы на Липне 1292 года. В ее интерьере сохранились фрески 13 века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу Новгородского зодчества 14 века. В годы Великой Отечественной войны храм был разрушен и отреставрирован в 1956 году. Подлежит государственной охране.

https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1591182522.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, новгородская область