https://ria.ru/20210107/puteshestviya-1592243759.html
Названы пять типов путешествий, которые будут популярны в этом году
Названы пять типов путешествий, которые будут популярны в этом году
Основываясь на результатах недавнего исследования, эксперты представили пять типов путешествий, которые будут популярны в 2021 году и вдохновят туристов... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:29
2021-01-07T15:29
2021-01-07T15:30
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Основываясь на результатах недавнего исследования, эксперты представили пять типов путешествий, которые будут популярны в 2021 году и вдохновят туристов совершить поездку своей мечты, сообщает Booking.com.Покой наедине с собойСдерживаемая пандемией жажда странствий подтолкнет людей к путешествиям в одиночку, которые всегда были довольно популярны среди российских туристов. Согласно данным компании, до пандемии 20 процентов опрошенных россиян планировали отпуск соло. Эта тенденция сохранилась и в этом году. Сейчас 19 процентов респондентов собираются отправиться в такую поездку в будущем, а 54 процента заявили, что хотят больше путешествовать, чтобы компенсировать не состоявшиеся в 2020 году турне. Такой настрой будет вдохновлять туристов на одиночные путешествия и исследование мира после долгого перерыва.Простая роскошь отдыхаВ связи с тем, что пандемия неожиданно изменила планы многих туристов, возможность просто уехать куда-то и расслабиться стала восприниматься как роскошь: 40 процентов опрошенных из России отметили, что в будущем перестанут воспринимать путешествия как должное. Несмотря на то, что россияне мечтают снова отправиться в поездки, только девять процентов сейчас планируют шикарный отдых (например, на вилле или в пятизвездочном отеле), а большинство (41 процент) хотят побыть вдали от суеты и неопределенности. Похоже, в 2021 году сама возможность развеяться будет восприниматься как настоящая роскошь.В кругу родных и друзейВ 2020 году многим пришлось разлучиться с родными и друзьями на долгий срок. Похоже, что на расстоянии желание провести время вместе только окрепло: 74 процента участников опроса отметили, что планируют использовать путешествия в качестве возможности побыть вместе с близкими. Так, 43 процента респондентов из России признались, что обсуждение поездок с родственниками и друзьями является для них главным источником вдохновения для будущих туров.Поездки на выходныеПоскольку многие туристы опасаются, что их планы могут быть снова нарушены, спрос на короткие поездки значительно возрастет. Согласно результатам исследования, 56 процентов опрошенных россиян планируют совершать больше коротких путешествий в 2021 году по сравнению с 2019 годом, чтобы минимизировать риск несостоявшегося отпуска. 19 процентов также отметили, что в качестве первой поездки после снятия ограничений выберут путешествие на выходные, чтобы отвлечься от происходящего вокруг хотя бы на пару дней.Кулинарные открытияСтремление людей исследовать мир никуда не делось, однако 44 процентов туристов из России пока планируют избегать путешествий за границу даже после снятия ограничений. Именно поэтому популярность приобрели поездки по родной стране и региону, а возможность насладиться местной кухней стала одним из главных стимулов. 29 процентов респондентов хотят попробовать национальные блюда во время отпуска, а 30 процентов — чаще обедать в ресторанах, потратив на это деньги, которые удалось сэкономить на поездках за рубеж.
https://ria.ru/20210102/banya-1589202063.html
https://ria.ru/20201226/krym-1590380019.html
https://ria.ru/20210107/sobaki-1591539638.html
https://ria.ru/20210104/uglich-1590238131.html
https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еда, туризм, туристы, новости - туризм, отдых
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Основываясь на результатах недавнего исследования, эксперты представили пять типов путешествий, которые будут популярны в 2021 году и вдохновят туристов совершить поездку своей мечты, сообщает Booking.com.
Покой наедине с собой
Сдерживаемая пандемией жажда странствий подтолкнет людей к путешествиям в одиночку, которые всегда были довольно популярны среди российских туристов. Согласно данным компании, до пандемии 20 процентов опрошенных россиян планировали отпуск соло. Эта тенденция сохранилась и в этом году. Сейчас 19 процентов респондентов собираются отправиться в такую поездку в будущем, а 54 процента заявили, что хотят больше путешествовать, чтобы компенсировать не состоявшиеся в 2020 году турне. Такой настрой будет вдохновлять туристов на одиночные путешествия и исследование мира после долгого перерыва.
Простая роскошь отдыха
В связи с тем, что пандемия неожиданно изменила планы многих туристов, возможность просто уехать куда-то и расслабиться стала восприниматься как роскошь: 40 процентов опрошенных из России отметили, что в будущем перестанут воспринимать путешествия как должное. Несмотря на то, что россияне мечтают снова отправиться в поездки, только девять процентов сейчас планируют шикарный отдых (например, на вилле или в пятизвездочном отеле), а большинство (41 процент) хотят побыть вдали от суеты и неопределенности. Похоже, в 2021 году сама возможность развеяться будет восприниматься как настоящая роскошь.
В кругу родных и друзей
В 2020 году многим пришлось разлучиться с родными и друзьями на долгий срок. Похоже, что на расстоянии желание провести время вместе только окрепло: 74 процента участников опроса отметили, что планируют использовать путешествия в качестве возможности побыть вместе с близкими. Так, 43 процента респондентов из России признались, что обсуждение поездок с родственниками и друзьями является для них главным источником вдохновения для будущих туров.
Поездки на выходные
Поскольку многие туристы опасаются, что их планы могут быть снова нарушены, спрос на короткие поездки значительно возрастет. Согласно результатам исследования, 56 процентов опрошенных россиян планируют совершать больше коротких путешествий в 2021 году по сравнению с 2019 годом, чтобы минимизировать риск несостоявшегося отпуска. 19 процентов также отметили, что в качестве первой поездки после снятия ограничений выберут путешествие на выходные, чтобы отвлечься от происходящего вокруг хотя бы на пару дней.
Кулинарные открытия
Стремление людей исследовать мир никуда не делось, однако 44 процентов туристов из России пока планируют избегать путешествий за границу даже после снятия ограничений. Именно поэтому популярность приобрели поездки по родной стране и региону, а возможность насладиться местной кухней стала одним из главных стимулов. 29 процентов респондентов хотят попробовать национальные блюда во время отпуска, а 30 процентов — чаще обедать в ресторанах, потратив на это деньги, которые удалось сэкономить на поездках за рубеж.