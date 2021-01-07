В Германии не исключили продолжения протестов в США с применением оружия
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоенные во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. МИД ФРГ предупредил сограждан в США о возможности продолжения протестов с применением огнестрельного оружия, об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.
"Продолжение акций протеста, включая применение огнестрельного оружия, не исключено. Общая ситуация прежде всего в ходе переходного периода до прихода к власти новой администрации США 20 января 2021 года, может измениться в любой момент, беспорядки могут вспыхнуть снова", - говорится в сообщении МИД ФРГ.
В этой связи гражданам ФРГ в США рекомендуют соблюдать комендантский час, избегать центра города и "прежде всего района Капитолийского холма в Вашингтоне", избегать собраний, в ходе которых "может вспыхнуть насилие".
МИД также рекомендовал следовать рекомендациям правоохранителей и следить за информацией в региональных СМИ.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.