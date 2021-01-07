https://ria.ru/20210107/protesty-1592237882.html

В Германии не исключили продолжения протестов в США с применением оружия

В Германии не исключили продолжения протестов в США с применением оружия

МИД ФРГ предупредил сограждан в США о возможности продолжения протестов с применением огнестрельного оружия, об этом говорится в сообщении ведомства,... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:34

2021-01-07T14:34

2021-01-07T14:34

беспорядки в вашингтоне

дональд трамп

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. МИД ФРГ предупредил сограждан в США о возможности продолжения протестов с применением огнестрельного оружия, об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.В этой связи гражданам ФРГ в США рекомендуют соблюдать комендантский час, избегать центра города и "прежде всего района Капитолийского холма в Вашингтоне", избегать собраний, в ходе которых "может вспыхнуть насилие".МИД также рекомендовал следовать рекомендациям правоохранителей и следить за информацией в региональных СМИ.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kapitoliy-1592212329.html

германия

сша

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2021

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дональд трамп, германия, сша, в мире