https://ria.ru/20210107/protesty-1592237548.html

Белорусский эксперт сравнил протесты в Белоруссии и США

Белорусский эксперт сравнил протесты в Белоруссии и США

Политическая ситуация в Белоруссии и США при некоторой схожести имеет кардинальные различия, считает белорусский политолог Алексей Дзермант. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:33

2021-01-07T14:33

2021-01-07T14:33

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

александр лукашенко

министерство обороны сша

джо байден

белоруссия

вашингтон (город)

сша

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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Политическая ситуация в Белоруссии и США при некоторой схожести имеет кардинальные различия, считает белорусский политолог Алексей Дзермант.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, также проходят мероприятия в поддержку Лукашенко. Правоохранители республики заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных акций с улиц во дворы жилых домов.В США накануне прошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США в Вашингтоне. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Между тем Конгресс на фоне беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, несмотря на то, что он сам не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.Постэлектроральные протестыОтвечая на вопрос, можно ли проводить параллели между протестными событиями в Белоруссии и в США, белорусский политолог заметил, что "сравнения и параллели сами собой напрашиваются". Он пояснил, что в обеих странах проходила кампания по выборам президента, и часть общества выразила недовольство их итогами."Причины этого конфликта (в США) - политического, может, и гражданского - гораздо глубже и имеют другую природу, чем в Беларуси... В США появился Трамп, он выражал мнение определенной, значительной, части американцев, преимущественного белого, достаточно консервативного населения, которому не нравилась политика демократов, их ценности, продвижение определенной идеологии, которая шла вразрез с традиционными ценностями религиозных общин. Это вызывало конфликт, конфронтацию", - пояснил Дзермант.По его словам, "элиты в общем-то перемололи эту волну и самого Трампа, уже видно, что он по сути сдается, сдает власть: объявил, что будет передавать ее Байдену".Серьезные отличияОн заявил, что "в Беларуси имела место попытка цветной революции, организованной частью националистов, частью некоммерческих организаций, воспитанных Западом, и частью выросшей при Лукашенко буржуазии". Дзермант считает, что Лукашенко "устоял (после массовых протестов), потому что у него остается серьезная опора в обществе и собственная решительность: он никуда не убежал, вертикаль и силовики остались ему верны".Он добавил, что от Трампа отвернулись и ближайшие соратники, и вице-президент Майк Пенс, и Пентагон, "так что здесь разные ситуации".Он подчеркнул, что "в Беларуси, можно сказать, все с точностью да наоборот: здоровое общественное ядро как раз устояло под напором самых разнообразных сил, которых объединили выборы".Рассуждая о дальнейшем развитии событий в США, Дзермант заявил, что ожидает "довольно незавидную личную судьбу" Трампа и "полный разгром его сторонников". Он считает, что повторение произошедших накануне событий больше не допустят в Вашингтоне, но не исключено, что в регионах вооруженные сторонники Трампа и представители ультраправых группировок могут "создавать эксцессы с применением огнестрельного оружия".

https://ria.ru/20210107/ssha-1592223560.html

https://ria.ru/20210107/tramp-1592227921.html

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592233329.html

https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592236743.html

белоруссия

вашингтон (город)

сша

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капитолий, дональд трамп, александр лукашенко, министерство обороны сша, джо байден, белоруссия, вашингтон (город), сша, в мире