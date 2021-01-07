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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/protesty-1592237548.html
Белорусский эксперт сравнил протесты в Белоруссии и США
Белорусский эксперт сравнил протесты в Белоруссии и США
Политическая ситуация в Белоруссии и США при некоторой схожести имеет кардинальные различия, считает белорусский политолог Алексей Дзермант. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T14:33
2021-01-07T14:33
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
александр лукашенко
министерство обороны сша
джо байден
белоруссия
вашингтон (город)
сша
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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Политическая ситуация в Белоруссии и США при некоторой схожести имеет кардинальные различия, считает белорусский политолог Алексей Дзермант.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, также проходят мероприятия в поддержку Лукашенко. Правоохранители республики заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных акций с улиц во дворы жилых домов.В США накануне прошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США в Вашингтоне. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Между тем Конгресс на фоне беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, несмотря на то, что он сам не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.Постэлектроральные протестыОтвечая на вопрос, можно ли проводить параллели между протестными событиями в Белоруссии и в США, белорусский политолог заметил, что "сравнения и параллели сами собой напрашиваются". Он пояснил, что в обеих странах проходила кампания по выборам президента, и часть общества выразила недовольство их итогами."Причины этого конфликта (в США) - политического, может, и гражданского - гораздо глубже и имеют другую природу, чем в Беларуси... В США появился Трамп, он выражал мнение определенной, значительной, части американцев, преимущественного белого, достаточно консервативного населения, которому не нравилась политика демократов, их ценности, продвижение определенной идеологии, которая шла вразрез с традиционными ценностями религиозных общин. Это вызывало конфликт, конфронтацию", - пояснил Дзермант.По его словам, "элиты в общем-то перемололи эту волну и самого Трампа, уже видно, что он по сути сдается, сдает власть: объявил, что будет передавать ее Байдену".Серьезные отличияОн заявил, что "в Беларуси имела место попытка цветной революции, организованной частью националистов, частью некоммерческих организаций, воспитанных Западом, и частью выросшей при Лукашенко буржуазии". Дзермант считает, что Лукашенко "устоял (после массовых протестов), потому что у него остается серьезная опора в обществе и собственная решительность: он никуда не убежал, вертикаль и силовики остались ему верны".Он добавил, что от Трампа отвернулись и ближайшие соратники, и вице-президент Майк Пенс, и Пентагон, "так что здесь разные ситуации".Он подчеркнул, что "в Беларуси, можно сказать, все с точностью да наоборот: здоровое общественное ядро как раз устояло под напором самых разнообразных сил, которых объединили выборы".Рассуждая о дальнейшем развитии событий в США, Дзермант заявил, что ожидает "довольно незавидную личную судьбу" Трампа и "полный разгром его сторонников". Он считает, что повторение произошедших накануне событий больше не допустят в Вашингтоне, но не исключено, что в регионах вооруженные сторонники Трампа и представители ультраправых группировок могут "создавать эксцессы с применением огнестрельного оружия".
https://ria.ru/20210107/ssha-1592223560.html
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капитолий, дональд трамп, александр лукашенко, министерство обороны сша, джо байден, белоруссия, вашингтон (город), сша, в мире

Белорусский эксперт сравнил протесты в Белоруссии и США

14:33 07.01.2021
 
© Sputnik / Артур ГабдрахмановСотрудники полиции во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне. Стоп-кадр с видео
Сотрудники полиции во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Политическая ситуация в Белоруссии и США при некоторой схожести имеет кардинальные различия, считает белорусский политолог Алексей Дзермант.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, также проходят мероприятия в поддержку Лукашенко. Правоохранители республики заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных акций с улиц во дворы жилых домов.
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В США накануне прошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США в Вашингтоне. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Между тем Конгресс на фоне беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, несмотря на то, что он сам не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.

Постэлектроральные протесты

Отвечая на вопрос, можно ли проводить параллели между протестными событиями в Белоруссии и в США, белорусский политолог заметил, что "сравнения и параллели сами собой напрашиваются". Он пояснил, что в обеих странах проходила кампания по выборам президента, и часть общества выразила недовольство их итогами.
"Трамп не согласился с результатами, что привело к тому, что мы видели вчера – захвату Капитолия", - сказал РИА Новости Дзермант. Но он добавил, что "на этом какие-то параллели с Беларусью заканчиваются".
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"Причины этого конфликта (в США) - политического, может, и гражданского - гораздо глубже и имеют другую природу, чем в Беларуси... В США появился Трамп, он выражал мнение определенной, значительной, части американцев, преимущественного белого, достаточно консервативного населения, которому не нравилась политика демократов, их ценности, продвижение определенной идеологии, которая шла вразрез с традиционными ценностями религиозных общин. Это вызывало конфликт, конфронтацию", - пояснил Дзермант.
По его словам, "элиты в общем-то перемололи эту волну и самого Трампа, уже видно, что он по сути сдается, сдает власть: объявил, что будет передавать ее Байдену".
"Это означает серьезный кризис самой американской демократии. Она уже не может считаться образцом после таких событий, после манипуляций с голосами, после игнорирования элитами значительной части американского общества", - сказал эксперт.

Серьезные отличия

Он заявил, что "в Беларуси имела место попытка цветной революции, организованной частью националистов, частью некоммерческих организаций, воспитанных Западом, и частью выросшей при Лукашенко буржуазии". Дзермант считает, что Лукашенко "устоял (после массовых протестов), потому что у него остается серьезная опора в обществе и собственная решительность: он никуда не убежал, вертикаль и силовики остались ему верны".
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"Трамп не стал брать ответственность, сдал назад, когда пошли события по захвату Капитолия, не смог создать структуры для сопротивления за это время – ни территориальных, ни "майданных", которые бы стояли на площади долго. Он по сути оказался не политиком, а все-таки коммерсантом, и американская система его перемолола…" - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что от Трампа отвернулись и ближайшие соратники, и вице-президент Майк Пенс, и Пентагон, "так что здесь разные ситуации".
"Трамп и трампизм – яркий эпизод американской политики, мы видим, как его перемалывают элиты, антиконсервативные силы в США", - продолжил Дзермант.
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Он подчеркнул, что "в Беларуси, можно сказать, все с точностью да наоборот: здоровое общественное ядро как раз устояло под напором самых разнообразных сил, которых объединили выборы".
Рассуждая о дальнейшем развитии событий в США, Дзермант заявил, что ожидает "довольно незавидную личную судьбу" Трампа и "полный разгром его сторонников". Он считает, что повторение произошедших накануне событий больше не допустят в Вашингтоне, но не исключено, что в регионах вооруженные сторонники Трампа и представители ультраправых группировок могут "создавать эксцессы с применением огнестрельного оружия".
"Но государственная система в США с этим справится. Когда сам Трамп отказался вести радикальную борьбу, это означает, что его сторонники и люди, близкие по политическим взглядам, останутся в одиночестве. А с одиночками и небольшими группами, на мой взгляд, государство справится", - заключил политолог.
 
Беспорядки в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны СШАДжо БайденБелоруссияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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