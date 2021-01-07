https://ria.ru/20210107/protesty-1592171942.html

Беспорядки и стрельба в конгрессе попали на видео

Беспорядки и стрельба в конгрессе попали на видео

В Сети появились кадры из здания Капитолия в Вашингтоне, куда проникли сторонники президента США Дональда Трампа и сорвали заседание сената. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T00:05

2021-01-07T00:05

2021-01-07T00:32

вашингтон

дональд трамп

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592173956_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_2296e2481d2e96b6e4a4f02bd59be5d5.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры из здания Капитолия в Вашингтоне, куда проникли сторонники президента США Дональда Трампа и сорвали заседание сената.Протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий. Полиция применила слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона протестующих. Несколько человек пострадали в результате столкновений.На фоне протестов сенат неожиданно прервал заседание. Протестующие окружили зал сената, а затем вошли внутрь.Сначала они вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны.Охрана забаррикадировала зал заседаний сената и приготовилась стрелять в случае вторжения.

вашингтон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша