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Беспорядки и стрельба в конгрессе попали на видео
Беспорядки и стрельба в конгрессе попали на видео
В Сети появились кадры из здания Капитолия в Вашингтоне, куда проникли сторонники президента США Дональда Трампа и сорвали заседание сената. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T00:05
2021-01-07T00:05
2021-01-07T00:32
вашингтон
дональд трамп
джо байден
сша
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры из здания Капитолия в Вашингтоне, куда проникли сторонники президента США Дональда Трампа и сорвали заседание сената.Протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий. Полиция применила слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона протестующих. Несколько человек пострадали в результате столкновений.На фоне протестов сенат неожиданно прервал заседание. Протестующие окружили зал сената, а затем вошли внутрь.Сначала они вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны.Охрана забаррикадировала зал заседаний сената и приготовилась стрелять в случае вторжения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
В Сети появились кадры из здания Капитолия
в Вашингтоне
, куда проникли сторонники президента США Дональда Трампа
и сорвали заседание сената.
Протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий. Полиция применила слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона протестующих. Несколько человек пострадали в результате столкновений.
На фоне протестов сенат неожиданно прервал заседание.
Протестующие окружили зал сената, а затем вошли внутрь.
Сначала они вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны.
Охрана забаррикадировала зал заседаний сената и приготовилась стрелять в случае вторжения.