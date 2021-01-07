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Беспорядки и стрельба в конгрессе попали на видео
Беспорядки и стрельба в конгрессе попали на видео
В Сети появились кадры из здания Капитолия в Вашингтоне, куда проникли сторонники президента США Дональда Трампа и сорвали заседание сената. РИА Новости, 07.01.2021
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вашингтон
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры из здания Капитолия в Вашингтоне, куда проникли сторонники президента США Дональда Трампа и сорвали заседание сената.Протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий. Полиция применила слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона протестующих. Несколько человек пострадали в результате столкновений.На фоне протестов сенат неожиданно прервал заседание. Протестующие окружили зал сената, а затем вошли внутрь.Сначала они вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны.Охрана забаррикадировала зал заседаний сената и приготовилась стрелять в случае вторжения.
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша

Беспорядки и стрельба в конгрессе попали на видео

00:05 07.01.2021 (обновлено: 00:32 07.01.2021)
 
© REUTERS / MIKE THEILERПротестующие в Вашингтоне
Протестующие в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / MIKE THEILER
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры из здания Капитолия в Вашингтоне, куда проникли сторонники президента США Дональда Трампа и сорвали заседание сената.
Протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий. Полиция применила слезоточивый газ и оружие нелетального действия для разгона протестующих. Несколько человек пострадали в результате столкновений.
На фоне протестов сенат неожиданно прервал заседание.
Протестующие окружили зал сената, а затем вошли внутрь.
Сначала они вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны.
Охрана забаррикадировала зал заседаний сената и приготовилась стрелять в случае вторжения.
 
ВашингтонДональд ТрампДжо БайденСША
 
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