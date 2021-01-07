Алиев назвал решение России запретить поставки помидоров неожиданным
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БАКУ, 7 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что решение о запрете поставок азербайджанских помидоров в Россию стало неожиданным для Баку.
Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета было связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Затем поставки с некоторых предприятий были вновь разрешены.
"Недавнее решение России по запрету поставок помидоров стало неожиданностью для нас. Помню, несколько лет назад, в то время были санкции, российская сторона обратилась к нам для наращивания экспорта сельхозпродукции. После этого наблюдался большой рост. Если посмотреть на экспорт 4-5 лет назад и в прошлом году, то заметна большая разница. Если бы этот запрет не был поставлен - правда, уже снята часть ограничений - наш экспорт в прошлом году достиг бы 200 тысяч тонн", - заявил Алиев на совещании, посвященном подведению итогов за 2020 год.