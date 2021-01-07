https://ria.ru/20210107/polsha-1592258152.html

Жители Польши не смогли выбрать политика года

Жители Польши не смогли выбрать политика года

Жители Польши считают, что звание политика 2020 года в стране не заслужил никто, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T17:08

2021-01-07T17:08

2021-01-07T17:09

матеуш моравецкий

анджей дуда

виктор орбан

польша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587530753_0:419:2850:2022_1920x0_80_0_0_46a65bd8000a1ff1a3b26b40b5948946.jpg

ВАРШАВА, 7 янв – РИА Новости. Жители Польши считают, что звание политика 2020 года в стране не заслужил никто, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией CBOS.Согласно опросу, 24% респондента заявили, что звание политика года в Польше не заслужил никто, еще 30% затруднились ответить на вопрос.Наивысший рейтинг в данном опросе получил премьер-министр Матеуш Моравецкий, за которого проголосовали 11% опрошенных. На втором месте оказался президент Анджей Дуда с 8% поддержки, а на третьем – лидер движения "Польша 2050" Шимон Холовня и мэр Варшавы Рафал Тшасковский (по 6%).Глава правящей партии, вице-премьер Ярослав Качиньский получил поддержку 3% опрошенных. Еще 4% участников опроса проголосовали за политиков, ни один из которых не набрал 1% голосов.Политика года среди иностранных представителей назвали лишь 29% респондентов. Президент США Дональд Трамп расположился на первом месте с 10% поддержки. Далее идут канцлер Германии Ангела Меркель – 6% и избранный президентом США Джо Байден – 3%. На четвертом месте обосновался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с 2%.Опрос проводился с 30 ноября по 10 декабря 2020 года среди 1010 человек. Из них 42,4% опросили методом прямого интервью с участием интервьюера, 44% - методом телефонного интервью, 13,9% самостоятельно поучаствовали в веб-опросе.

https://ria.ru/20201229/tramp-1591421980.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

матеуш моравецкий, анджей дуда, виктор орбан, польша, в мире