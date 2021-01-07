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Жители Польши не смогли выбрать политика года
Жители Польши не смогли выбрать политика года
Жители Польши считают, что звание политика 2020 года в стране не заслужил никто, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T17:08
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матеуш моравецкий
анджей дуда
виктор орбан
польша
в мире
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ВАРШАВА, 7 янв – РИА Новости. Жители Польши считают, что звание политика 2020 года в стране не заслужил никто, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией CBOS.Согласно опросу, 24% респондента заявили, что звание политика года в Польше не заслужил никто, еще 30% затруднились ответить на вопрос.Наивысший рейтинг в данном опросе получил премьер-министр Матеуш Моравецкий, за которого проголосовали 11% опрошенных. На втором месте оказался президент Анджей Дуда с 8% поддержки, а на третьем – лидер движения "Польша 2050" Шимон Холовня и мэр Варшавы Рафал Тшасковский (по 6%).Глава правящей партии, вице-премьер Ярослав Качиньский получил поддержку 3% опрошенных. Еще 4% участников опроса проголосовали за политиков, ни один из которых не набрал 1% голосов.Политика года среди иностранных представителей назвали лишь 29% респондентов. Президент США Дональд Трамп расположился на первом месте с 10% поддержки. Далее идут канцлер Германии Ангела Меркель – 6% и избранный президентом США Джо Байден – 3%. На четвертом месте обосновался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с 2%.Опрос проводился с 30 ноября по 10 декабря 2020 года среди 1010 человек. Из них 42,4% опросили методом прямого интервью с участием интервьюера, 44% - методом телефонного интервью, 13,9% самостоятельно поучаствовали в веб-опросе.
https://ria.ru/20201229/tramp-1591421980.html
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матеуш моравецкий, анджей дуда, виктор орбан, польша, в мире

Жители Польши не смогли выбрать политика года

17:08 07.01.2021 (обновлено: 17:09 07.01.2021)
 
© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина с собакой проходит мимо плаката с предупреждением о том, что нельзя игнорировать симптомы COVID-19 в Варшаве
Мужчина с собакой проходит мимо плаката с предупреждением о том, что нельзя игнорировать симптомы COVID-19 в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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ВАРШАВА, 7 янв – РИА Новости. Жители Польши считают, что звание политика 2020 года в стране не заслужил никто, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией CBOS.
Согласно опросу, 24% респондента заявили, что звание политика года в Польше не заслужил никто, еще 30% затруднились ответить на вопрос.
Наивысший рейтинг в данном опросе получил премьер-министр Матеуш Моравецкий, за которого проголосовали 11% опрошенных. На втором месте оказался президент Анджей Дуда с 8% поддержки, а на третьем – лидер движения "Польша 2050" Шимон Холовня и мэр Варшавы Рафал Тшасковский (по 6%).
Глава правящей партии, вице-премьер Ярослав Качиньский получил поддержку 3% опрошенных. Еще 4% участников опроса проголосовали за политиков, ни один из которых не набрал 1% голосов.
Политика года среди иностранных представителей назвали лишь 29% респондентов. Президент США Дональд Трамп расположился на первом месте с 10% поддержки. Далее идут канцлер Германии Ангела Меркель – 6% и избранный президентом США Джо Байден – 3%. На четвертом месте обосновался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с 2%.
Опрос проводился с 30 ноября по 10 декабря 2020 года среди 1010 человек. Из них 42,4% опросили методом прямого интервью с участием интервьюера, 44% - методом телефонного интервью, 13,9% самостоятельно поучаствовали в веб-опросе.
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