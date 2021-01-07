https://ria.ru/20210107/pogrom-1592216838.html
Последствия погромов в Капитолии сняли на видео
Последствия погромов в Капитолии сняли на видео
В Сети появились кадры из Капитолия, куда накануне ворвались сторонники президента США Дональда Трампа и устроили там погром. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:18
2021-01-07T11:18
2021-01-07T11:18
ввс сша
в мире
беспорядки в вашингтоне
вашингтон
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В Сети появились кадры из Капитолия, куда накануне ворвались сторонники президента США Дональда Трампа и устроили там погром.Попавший на видео кабинет принадлежит советнику сената США Элизабет Макдоноу — она главный специалист по парламентским процедурам.На полу кабинета разбросаны бумаги, папки, а также личные вещи сотрудников.В среду сторонники Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку, однако позднее начали штурм здания конгресса. В тот момент там проходило заседание, на котором должны были утвердить итоги прошедших выборов президента. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков тяжелое ранение получила женщина. Как сообщил телеканал FOX News, она погибла. Ее звали Эшли Бэбитт, она ветеран ВВС США.По словам главы полиции Вашингтона, всего в ходе протестов в городе погибли четверо.
https://ria.ru/20210107/tramp-1592200802.html
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