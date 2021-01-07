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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/pogrom-1592216838.html
Последствия погромов в Капитолии сняли на видео
Последствия погромов в Капитолии сняли на видео
В Сети появились кадры из Капитолия, куда накануне ворвались сторонники президента США Дональда Трампа и устроили там погром. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:18
2021-01-07T11:18
ввс сша
в мире
беспорядки в вашингтоне
вашингтон
капитолий
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В Сети появились кадры из Капитолия, куда накануне ворвались сторонники президента США Дональда Трампа и устроили там погром.Попавший на видео кабинет принадлежит советнику сената США Элизабет Макдоноу — она главный специалист по парламентским процедурам.На полу кабинета разбросаны бумаги, папки, а также личные вещи сотрудников.В среду сторонники Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку, однако позднее начали штурм здания конгресса. В тот момент там проходило заседание, на котором должны были утвердить итоги прошедших выборов президента. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков тяжелое ранение получила женщина. Как сообщил телеканал FOX News, она погибла. Ее звали Эшли Бэбитт, она ветеран ВВС США.По словам главы полиции Вашингтона, всего в ходе протестов в городе погибли четверо.
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ввс сша, в мире, вашингтон, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша

Последствия погромов в Капитолии сняли на видео

11:18 07.01.2021
 
© REUTERS / Mike TheilerПолиция останавливает сторонников президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
Полиция останавливает сторонников президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Mike Theiler
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В Сети появились кадры из Капитолия, куда накануне ворвались сторонники президента США Дональда Трампа и устроили там погром.
Попавший на видео кабинет принадлежит советнику сената США Элизабет Макдоноу — она главный специалист по парламентским процедурам.
На полу кабинета разбросаны бумаги, папки, а также личные вещи сотрудников.
В среду сторонники Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку, однако позднее начали штурм здания конгресса. В тот момент там проходило заседание, на котором должны были утвердить итоги прошедших выборов президента.
Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков тяжелое ранение получила женщина. Как сообщил телеканал FOX News, она погибла. Ее звали Эшли Бэбитт, она ветеран ВВС США.
По словам главы полиции Вашингтона, всего в ходе протестов в городе погибли четверо.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Беспорядки в ВашингтонеВВС СШАВ миреВашингтонКапитолийДональд ТрампВашингтон (город)США
 
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