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В московских подъездах за год установили 120 подъемников для инвалидов
В московских подъездах за год установили 120 подъемников для инвалидов
В московских подъездах в 2020 году установили 120 подъемных платформ для инвалидов-колясочников, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T09:10
2021-01-07T09:10
2021-01-07T09:10
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петр бирюков
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общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В московских подъездах в 2020 году установили 120 подъемных платформ для инвалидов-колясочников, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что новостройки сразу оборудуют подъемными платформами, а вот в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам."Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, более удобным в использовании. Это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до 4 метров. В 2020 году такие подъемные устройства оборудовали в 47 подъездах", - рассказал Бирюков.При отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу. В прошлом году поставили 73 такие платформы.Для узких лестниц устанавливаются устройства, которые в сложенном виде практически незаметны и не мешают другим жителям.Глава Комплекса городского хозяйства Бирюков сообщил, что с 2011 по 2020 год в столице в подъездах было установлено более 1,4 тысячи подъемных платформ для инвалидов-колясочников.Он подчеркнул, что при их установке проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля."Для использования подъемной платформы человек нажимает кнопку связи и вызывает сотрудника диспетчерской, который запускает подъемник и с помощью системы видеонаблюдения контролирует весь путь до выхода из подъезда", - пояснил он.Чтобы установить в подъезде подъемную платформу, необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и рекомендацию врача об использовании кресла-коляски.
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петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
В московских подъездах в 2020 году установили 120 подъемных платформ для инвалидов-колясочников, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - очень важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе, общение", - сообщил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что новостройки сразу оборудуют подъемными платформами, а вот в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам.
"Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, более удобным в использовании. Это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до 4 метров. В 2020 году такие подъемные устройства оборудовали в 47 подъездах", - рассказал Бирюков.
При отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу. В прошлом году поставили 73 такие платформы.
Для узких лестниц устанавливаются устройства, которые в сложенном виде практически незаметны и не мешают другим жителям.
Глава Комплекса городского хозяйства Бирюков сообщил, что с 2011 по 2020 год в столице в подъездах было установлено более 1,4 тысячи подъемных платформ для инвалидов-колясочников.
Он подчеркнул, что при их установке проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.
"Для использования подъемной платформы человек нажимает кнопку связи и вызывает сотрудника диспетчерской, который запускает подъемник и с помощью системы видеонаблюдения контролирует весь путь до выхода из подъезда", - пояснил он.
Чтобы установить в подъезде подъемную платформу, необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и рекомендацию врача об использовании кресла-коляски.