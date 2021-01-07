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Губернатор Мэриленда призвал Пенса взять руководство США на себя
Губернатор Мэриленда призвал Пенса взять руководство США на себя
Губернатор американского штата Мэриленд Лэрри Хоган призывает вице-президента США Майка Пенса взять руководство страной на себя вместо президента Дональда... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T22:01
2021-01-07T22:01
2021-01-07T22:13
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
сша
мэриленд
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Мэриленд Лэрри Хоган призывает вице-президента США Майка Пенса взять руководство страной на себя вместо президента Дональда Трампа и обеспечить мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену.Ранее к отставке действующего президента страны уже призвали многие политики в США.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Трамп не признает поражение на выборах президента. Между тем конгресс на фоне беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, несмотря на то, что он сам не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки.
Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
2021-01-07T22:01
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), майк пенс, сша, мэриленд, в мире