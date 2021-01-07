https://ria.ru/20210107/pens-1592279422.html

Губернатор Мэриленда призвал Пенса взять руководство США на себя

Губернатор Мэриленда призвал Пенса взять руководство США на себя

Губернатор американского штата Мэриленд Лэрри Хоган призывает вице-президента США Майка Пенса взять руководство страной на себя вместо президента Дональда... РИА Новости, 07.01.2021

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дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

сша

мэриленд

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Мэриленд Лэрри Хоган призывает вице-президента США Майка Пенса взять руководство страной на себя вместо президента Дональда Трампа и обеспечить мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену.Ранее к отставке действующего президента страны уже призвали многие политики в США.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Трамп не признает поражение на выборах президента. Между тем конгресс на фоне беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, несмотря на то, что он сам не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

сша

мэриленд

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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим. 2021-01-07T22:01 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), майк пенс, сша, мэриленд, в мире