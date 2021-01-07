https://ria.ru/20210107/pens-1592272585.html
Лидер демократов в сенате призвал Пенса отстранить Трампа
Лидер демократов в сенате призвал Пенса отстранить Трампа
Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента страны Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к конституции для отстранения... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T20:04
2021-01-07T20:04
2021-01-07T20:16
чак шумер
капитолий
вашингтон (город)
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
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сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента страны Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к конституции для отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти.Он также добавил, что если Пенс откажется от подобных действий, объявить импичмент Трампу должен конгресс.Лидер демократов назвал произошедшее накануне у Капитолия в Вашингтоне спровоцированным президентом мятежом против Соединенных Штатов.Поправка в конституции США предполагает отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту. Причиной такой передачи может быть кончина главы государства или неспособность выполнять свои обязанности.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
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Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
2021-01-07T20:04
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чак шумер, капитолий, вашингтон (город), майк пенс, дональд трамп, сша, в мире
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента страны Майка Пенса
задействовать 25-ю поправку к конституции для отстранения действующего президента Дональда Трампа
от власти.
"Самый быстрый и эффективный способ, и это можно сделать сегодня, для отстранения этого президента от должности – это если вице-президент немедленно задействует 25-ю поправку", - написал Шумер в Twitter.
Он также добавил, что если Пенс откажется от подобных действий, объявить импичмент Трампу должен конгресс.
Лидер демократов назвал произошедшее накануне у Капитолия
в Вашингтоне
спровоцированным президентом мятежом против Соединенных Штатов.
Поправка в конституции США предполагает отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту. Причиной такой передачи может быть кончина главы государства или неспособность выполнять свои обязанности.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.