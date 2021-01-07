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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/pens-1592272585.html
Лидер демократов в сенате призвал Пенса отстранить Трампа
Лидер демократов в сенате призвал Пенса отстранить Трампа
Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента страны Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к конституции для отстранения... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T20:04
2021-01-07T20:16
чак шумер
капитолий
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захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента страны Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к конституции для отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти.Он также добавил, что если Пенс откажется от подобных действий, объявить импичмент Трампу должен конгресс.Лидер демократов назвал произошедшее накануне у Капитолия в Вашингтоне спровоцированным президентом мятежом против Соединенных Штатов.Поправка в конституции США предполагает отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту. Причиной такой передачи может быть кончина главы государства или неспособность выполнять свои обязанности.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
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Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
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чак шумер, капитолий, вашингтон (город), майк пенс, дональд трамп, сша, в мире

Лидер демократов в сенате призвал Пенса отстранить Трампа

20:04 07.01.2021 (обновлено: 20:16 07.01.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента страны Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к конституции для отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти.

"Самый быстрый и эффективный способ, и это можно сделать сегодня, для отстранения этого президента от должности – это если вице-президент немедленно задействует 25-ю поправку", - написал Шумер в Twitter.

Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
Он также добавил, что если Пенс откажется от подобных действий, объявить импичмент Трампу должен конгресс.
Лидер демократов назвал произошедшее накануне у Капитолия в Вашингтоне спровоцированным президентом мятежом против Соединенных Штатов.
Поправка в конституции США предполагает отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту. Причиной такой передачи может быть кончина главы государства или неспособность выполнять свои обязанности.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеЧак ШумерКапитолийВашингтон (город)Майк ПенсДональд ТрампСШАВ мире
 
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