https://ria.ru/20210107/pens-1592272585.html

Лидер демократов в сенате призвал Пенса отстранить Трампа

Лидер демократов в сенате призвал Пенса отстранить Трампа

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента страны Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к конституции для отстранения... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T20:04

2021-01-07T20:04

2021-01-07T20:16

чак шумер

капитолий

вашингтон (город)

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента страны Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к конституции для отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти.Он также добавил, что если Пенс откажется от подобных действий, объявить импичмент Трампу должен конгресс.Лидер демократов назвал произошедшее накануне у Капитолия в Вашингтоне спровоцированным президентом мятежом против Соединенных Штатов.Поправка в конституции США предполагает отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту. Причиной такой передачи может быть кончина главы государства или неспособность выполнять свои обязанности.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

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Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде 2021-01-07T20:04 true PT0M41S

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чак шумер, капитолий, вашингтон (город), майк пенс, дональд трамп, сша, в мире