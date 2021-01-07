https://ria.ru/20210107/pelosi-1592281298.html

Пелоси назвала захват Капитолия "подарком Путину"

Пелоси назвала захват Капитолия "подарком Путину"

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала действия президента Дональда Трампа "подарком" главе российского государства Владимиру Путину. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T22:36

2021-01-07T22:36

2021-01-07T23:41

захват капитолия в вашингтоне

нэнси пелоси

дональд трамп

роберт мюллер

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала действия президента Дональда Трампа "подарком" главе российского государства Владимиру Путину.В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Ранее сенатор Андрей Климов заявил РИА Новости, что беспорядками в Вашингтоне могут воспользоваться, чтобы обвинить в них Россию. По его мнению, за событиями в Вашингтоне могут стоять противники Трампа, которые таким образом хотели оказать давление на конгресс.Демократы на протяжении долгого времени обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией. Белый дом и Кремль это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер, чье двухлетнее расследование в минюсте США завершилось в 2019 году, также не нашел свидетельств "сговора".

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим. 2021-01-07T22:36 true PT2M44S

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нэнси пелоси, дональд трамп, роберт мюллер, вашингтон (город), сша, в мире