Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти
22:10 07.01.2021 (обновлено: 22:29 07.01.2021)
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала отстранить президента США Дональда Трампа еще до конца его срока 20 января.
По заявлению Пелоси, которая выступала на пресс-конференции, Трамп совершил "подрывные действия" и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.
"Президент США - очень опасный человек, который не должен быть в должности. Это наиболее срочный приоритет", - заявила Пелоси.
В соответствии с поправкой, если вице-президент Майк Пенс и большая часть кабинета Трампа заявят о его недееспособности, Пенс автоматически станет и.о. президента, а затем дело перейдет в конгресс. Если даже конгресс задержит принятие решения, Пенс на все время рассмотрения будет и.о. президента.
"Если вице-президент и кабинет не будут действовать, конгресс может быть готов продвигаться по пути импичмента", - сказала Пелоси на пресс-конференции.
Поправка была принята после убийства президента Джона Кеннеди и направлена на разрешение ситуаций, когда болезнь или смерть не дают президенту ни исполнять свои обязанности, ни уйти в отставку. При этом есть теоретическая возможность использовать поправку против президента, который находится в здравом уме, но не хочет уходить в отставку.
Пелоси выступала на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне в среду, в ходе которых сторонники Трампа ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах.