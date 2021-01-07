https://ria.ru/20210107/pelosi-1592280043.html

Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти

Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала отстранить президента США Дональда Трампа еще до конца его срока 20 января. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T22:10

2021-01-07T22:10

2021-01-07T22:29

капитолий

джо байден

вашингтон (город)

захват капитолия в вашингтоне

нэнси пелоси

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала отстранить президента США Дональда Трампа еще до конца его срока 20 января.По заявлению Пелоси, которая выступала на пресс-конференции, Трамп совершил "подрывные действия" и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.В соответствии с поправкой, если вице-президент Майк Пенс и большая часть кабинета Трампа заявят о его недееспособности, Пенс автоматически станет и.о. президента, а затем дело перейдет в конгресс. Если даже конгресс задержит принятие решения, Пенс на все время рассмотрения будет и.о. президента.Поправка была принята после убийства президента Джона Кеннеди и направлена на разрешение ситуаций, когда болезнь или смерть не дают президенту ни исполнять свои обязанности, ни уйти в отставку. При этом есть теоретическая возможность использовать поправку против президента, который находится в здравом уме, но не хочет уходить в отставку.Пелоси выступала на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне в среду, в ходе которых сторонники Трампа ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

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капитолий, джо байден, вашингтон (город), нэнси пелоси, дональд трамп, сша, в мире