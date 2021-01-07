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Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти
Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала отстранить президента США Дональда Трампа еще до конца его срока 20 января. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T22:10
2021-01-07T22:29
капитолий
джо байден
вашингтон (город)
захват капитолия в вашингтоне
нэнси пелоси
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала отстранить президента США Дональда Трампа еще до конца его срока 20 января.По заявлению Пелоси, которая выступала на пресс-конференции, Трамп совершил "подрывные действия" и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.В соответствии с поправкой, если вице-президент Майк Пенс и большая часть кабинета Трампа заявят о его недееспособности, Пенс автоматически станет и.о. президента, а затем дело перейдет в конгресс. Если даже конгресс задержит принятие решения, Пенс на все время рассмотрения будет и.о. президента.Поправка была принята после убийства президента Джона Кеннеди и направлена на разрешение ситуаций, когда болезнь или смерть не дают президенту ни исполнять свои обязанности, ни уйти в отставку. При этом есть теоретическая возможность использовать поправку против президента, который находится в здравом уме, но не хочет уходить в отставку.Пелоси выступала на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне в среду, в ходе которых сторонники Трампа ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах.
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капитолий, джо байден, вашингтон (город), нэнси пелоси, дональд трамп, сша, в мире

Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти

22:10 07.01.2021 (обновлено: 22:29 07.01.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала отстранить президента США Дональда Трампа еще до конца его срока 20 января.
По заявлению Пелоси, которая выступала на пресс-конференции, Трамп совершил "подрывные действия" и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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"Президент США - очень опасный человек, который не должен быть в должности. Это наиболее срочный приоритет", - заявила Пелоси.

В соответствии с поправкой, если вице-президент Майк Пенс и большая часть кабинета Трампа заявят о его недееспособности, Пенс автоматически станет и.о. президента, а затем дело перейдет в конгресс. Если даже конгресс задержит принятие решения, Пенс на все время рассмотрения будет и.о. президента.

"Если вице-президент и кабинет не будут действовать, конгресс может быть готов продвигаться по пути импичмента", - сказала Пелоси на пресс-конференции.

Поправка была принята после убийства президента Джона Кеннеди и направлена на разрешение ситуаций, когда болезнь или смерть не дают президенту ни исполнять свои обязанности, ни уйти в отставку. При этом есть теоретическая возможность использовать поправку против президента, который находится в здравом уме, но не хочет уходить в отставку.
Пелоси выступала на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне в среду, в ходе которых сторонники Трампа ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДжо БайденВашингтон (город)Нэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
 
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