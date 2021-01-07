https://ria.ru/20210107/patriarkh-1592228772.html

Глава РПЦ назвал тотальный цифровой контроль над личностью рабством

Глава РПЦ назвал тотальный цифровой контроль над личностью рабством

Русская православная церковь категорически против использования цифровых технологий для обеспечения тотального контроля над человеческой личностью - это... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T12:59

2021-01-07T12:59

2021-01-07T14:00

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

технологии

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Русская православная церковь категорически против использования цифровых технологий для обеспечения тотального контроля над человеческой личностью - это является рабством, и подобная практика будет широко применяться перед концом мира, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя внедрение цифровых технологий."Цифровые технологии способны создать инструменты, обеспечивающие тотальный контроль за человеком. Ничего подобного в прошлом не могло быть... В книге "Апокалипсис" сказано, что пришествие антихриста будет сопровождаться тотальным контролем над человеком", - сказал патриарх в своем традиционном Рождественском интервью на телеканале "Россия 1".В Священном Писании, пояснил он, говорится о том, что "на чело человека будет наложена печать антихриста, и без этой печати нельзя будет ни купить, ни продать, ни участвовать ни в каких общественных отношениях, - человек будет обречен на гибель". При этом все подобные вещи, как считают в Церкви, будут прикрываться "благими намерениями"."Пришествие в мир антихриста будет сопровождаться появлением удивительного человека, который по своей интеллектуальной мощи, по силе воздействия на людей способен будет вывести человечество из тех кризисов, в которые оно попало. Этот человек и предложит: чтобы всякая преступность ушла из нашей жизни, давайте руководствоваться тем, чтобы каждый человек имел некий ключ ко всему, что ему потребно. Например, это может быть карточка - прикладываете и получаете доступ к продуктам питания, доступ к образованию, а если этой карточки нет, то все теряется", - сказал патриарх.Он подчеркнул, что "максимальное развитие тотального контроля над человеком означает рабство, и все будет зависеть от того, кто будет господином над этими рабами". "Вот почему Церковь категорически против использования цифровых технологий в обеспечении тотального контроля над человеческой личностью", - заключил предстоятель РПЦ.Говоря о внедрении дистанционного образования, патриарх признал, что "сейчас есть необходимость в том, чтобы не допускать заражения опасной инфекцией большого количества учащихся". При этом дистанционное образование, отметил он, имеет и негативные, "очень опасные" последствия - "когда люди обучаются вне общения с другими"."Ребенок формируется в семье, студент формируется в коллективе, в общении с профессорами, преподавателями, своими товарищами, друзьями. Поэтому помещение человека в искусственную изоляцию может, несомненно, негативно отразиться на его формировании", - полагает патриарх.

https://ria.ru/20200811/1575625632.html

https://ria.ru/20200523/1571896236.html

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религия, россия, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, технологии