https://ria.ru/20210107/otstavka-1592212994.html

СМИ: заместитель советника Трампа подал в отставку после беспорядков

СМИ: заместитель советника Трампа подал в отставку после беспорядков

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер подал в отставку из-за реакции действующего... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T10:35

2021-01-07T10:35

2021-01-07T10:43

беспорядки в вашингтоне

роберт о'брайен

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592213664_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_330ed926796daede7777477be4cbee1e.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер подал в отставку из-за реакции действующего американского лидера на вторжение в Капитолий его сторонников, сообщает телеканал CNN.Эту информацию подтвердил телеканалу источник, близкий к Поттинджеру.По сведениям телеканала, в связи с беспорядками в американской столице возможность уйти в отставку рассматривают также помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен и заместитель главы аппарата Белого дома Крис Лидделл.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://ria.ru/20210107/strelba-1592198430.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт о'брайен, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире