https://ria.ru/20210107/otstavka-1592212994.html
СМИ: заместитель советника Трампа подал в отставку после беспорядков
СМИ: заместитель советника Трампа подал в отставку после беспорядков
Заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер подал в отставку из-за реакции действующего... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T10:35
2021-01-07T10:35
2021-01-07T10:43
беспорядки в вашингтоне
роберт о'брайен
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер подал в отставку из-за реакции действующего американского лидера на вторжение в Капитолий его сторонников, сообщает телеканал CNN.Эту информацию подтвердил телеканалу источник, близкий к Поттинджеру.По сведениям телеканала, в связи с беспорядками в американской столице возможность уйти в отставку рассматривают также помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен и заместитель главы аппарата Белого дома Крис Лидделл.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
https://ria.ru/20210107/strelba-1592198430.html
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роберт о'брайен, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире