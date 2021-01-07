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Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/obse-1592212134.html
В ОБСЕ осудили беспорядки в США
В ОБСЕ осудили беспорядки в США
Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе, говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T10:28
2021-01-07T10:37
дональд трамп
бюро по демократическим институтам и правам человека
джо байден
беспорядки в вашингтоне
обсе
сша
в мире
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ВАРШАВА, 7 янв – РИА Новости. Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе, говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по поводу последних событий в США.Бюро отмечает, что как одна из 57 стран региона ОБСЕ, Соединенные Штаты "взяли на себя обязательство не только провести демократические выборы, но и обеспечить, чтобы кандидаты, получившие необходимое количество голосов, заняли свои должности должным образом".В заявлении указывается, что "сдержанность всех участников процесса остается жизненно важной даже в стране с такими сильными институтами и традиционным уважением к демократическим нормам".Бюро отмечает, что наблюдательная миссия организации пришла к выводу, что "все утверждения о систематических фальсификациях безосновательны".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
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дональд трамп, бюро по демократическим институтам и правам человека, джо байден, обсе, сша, в мире

В ОБСЕ осудили беспорядки в США

10:28 07.01.2021 (обновлено: 10:37 07.01.2021)
 
© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАРШАВА, 7 янв – РИА Новости. Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе, говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по поводу последних событий в США.
"Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе. Наблюдая за все более тревожными событиями, разворачивающимися в столице Соединенных Штатов после ноябрьских всеобщих выборов, БДИПЧ выражает озабоченность по поводу целостности демократического процесса и призывает все стороны соблюдать принципы демократии и верховенства закона", - говорится в заявлении.
Бюро отмечает, что как одна из 57 стран региона ОБСЕ, Соединенные Штаты "взяли на себя обязательство не только провести демократические выборы, но и обеспечить, чтобы кандидаты, получившие необходимое количество голосов, заняли свои должности должным образом".
В заявлении указывается, что "сдержанность всех участников процесса остается жизненно важной даже в стране с такими сильными институтами и традиционным уважением к демократическим нормам".
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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"Праздник демократии закончился". Косачев высказался о событиях в США
Бюро отмечает, что наблюдательная миссия организации пришла к выводу, что "все утверждения о систематических фальсификациях безосновательны".
"Поэтому БДИПЧ призывает Соединенные Штаты и все другие страны в ОБСЕ помнить, что выборы - это праздник как воплощение гражданских и политических прав, лежащих в основе наших демократий", - говорится в заявлении.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Эксперт считает, что наказание для протестующих в США будет суровым
 
Беспорядки в ВашингтонеДональд ТрампБюро по демократическим институтам и правам человекаДжо БайденОБСЕСШАВ мире
 
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