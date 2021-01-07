https://ria.ru/20210107/obse-1592212134.html

В ОБСЕ осудили беспорядки в США

В ОБСЕ осудили беспорядки в США

Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе, говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T10:28

2021-01-07T10:28

2021-01-07T10:37

дональд трамп

бюро по демократическим институтам и правам человека

джо байден

беспорядки в вашингтоне

обсе

сша

в мире

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ВАРШАВА, 7 янв – РИА Новости. Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе, говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по поводу последних событий в США.Бюро отмечает, что как одна из 57 стран региона ОБСЕ, Соединенные Штаты "взяли на себя обязательство не только провести демократические выборы, но и обеспечить, чтобы кандидаты, получившие необходимое количество голосов, заняли свои должности должным образом".В заявлении указывается, что "сдержанность всех участников процесса остается жизненно важной даже в стране с такими сильными институтами и традиционным уважением к демократическим нормам".Бюро отмечает, что наблюдательная миссия организации пришла к выводу, что "все утверждения о систематических фальсификациях безосновательны".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kosachev-1592206403.html

https://ria.ru/20210107/vashington-1592184044.html

сша

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дональд трамп, бюро по демократическим институтам и правам человека, джо байден, обсе, сша, в мире