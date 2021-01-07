https://ria.ru/20210107/moroz-1592233586.html

В МЧС дали советы тем, кто отправляется на прогулки в мороз

В МЧС дали советы тем, кто отправляется на прогулки в мороз

При сильных морозах не стоит выходить на улицу без острой необходимости, особенно маленьким детям и пожилым людям; однако, если вы решаетесь отправиться... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:02

2021-01-07T14:02

2021-01-07T14:02

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. При сильных морозах не стоит выходить на улицу без острой необходимости, особенно маленьким детям и пожилым людям; однако, если вы решаетесь отправиться погулять, то перед выходом из дома нужно тщательно подобрать одежду и не употреблять алкоголь, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Еврейской автономной области.Спасатели отмечают, что перед выходом на улицу нужно тщательно подобрать одежду: надеть термобелье, удобную просторную одежду и обувь. Кроме того, нужно обязательно надевать головные уборы, закрывающие уши и голову. Важно помнить, что нельзя выходить на улицу сразу после душа или бани, в сырой одежде и с мокрой головой.Кроме того, спасатели напоминают, что нельзя употреблять алкогольные напитки перед выходом на мороз. Алкоголь не помогает согреться. Наоборот, он способствует "высокой потере тепла, а также значительному снижению внимания".Спасатели также рекомендуют брать с собой в дальние прогулки и поездки на природу термос с горячим питьем и бутерброды.Спасатели напоминают, что основные симптомы переохлаждения – озноб, побледнение и посинение кожи, острая боль в пальцах рук и ног. При длительном переохлаждении может возникнуть обморожение. Чаще всего повреждаются уши, кисти рук, стопы и нос. При первой степени обморожения кожа бледнеет, снижается чувствительность пораженных участков, а после согревания наблюдается покраснение и отек. При дальнейших стадиях поражения кожа приобретает сине-багровый оттенок и на ее поверхности появляются пузыри с прозрачной жидкостью.

https://ria.ru/20210106/krym-1592138173.html

https://ria.ru/20210107/pogoda-1592209807.html

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еврейская автономная область, общество