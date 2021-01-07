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В МЧС дали советы тем, кто отправляется на прогулки в мороз
В МЧС дали советы тем, кто отправляется на прогулки в мороз
При сильных морозах не стоит выходить на улицу без острой необходимости, особенно маленьким детям и пожилым людям; однако, если вы решаетесь отправиться... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T14:02
2021-01-07T14:02
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. При сильных морозах не стоит выходить на улицу без острой необходимости, особенно маленьким детям и пожилым людям; однако, если вы решаетесь отправиться погулять, то перед выходом из дома нужно тщательно подобрать одежду и не употреблять алкоголь, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Еврейской автономной области.Спасатели отмечают, что перед выходом на улицу нужно тщательно подобрать одежду: надеть термобелье, удобную просторную одежду и обувь. Кроме того, нужно обязательно надевать головные уборы, закрывающие уши и голову. Важно помнить, что нельзя выходить на улицу сразу после душа или бани, в сырой одежде и с мокрой головой.Кроме того, спасатели напоминают, что нельзя употреблять алкогольные напитки перед выходом на мороз. Алкоголь не помогает согреться. Наоборот, он способствует "высокой потере тепла, а также значительному снижению внимания".Спасатели также рекомендуют брать с собой в дальние прогулки и поездки на природу термос с горячим питьем и бутерброды.Спасатели напоминают, что основные симптомы переохлаждения – озноб, побледнение и посинение кожи, острая боль в пальцах рук и ног. При длительном переохлаждении может возникнуть обморожение. Чаще всего повреждаются уши, кисти рук, стопы и нос. При первой степени обморожения кожа бледнеет, снижается чувствительность пораженных участков, а после согревания наблюдается покраснение и отек. При дальнейших стадиях поражения кожа приобретает сине-багровый оттенок и на ее поверхности появляются пузыри с прозрачной жидкостью.
https://ria.ru/20210106/krym-1592138173.html
https://ria.ru/20210107/pogoda-1592209807.html
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еврейская автономная область, общество

В МЧС дали советы тем, кто отправляется на прогулки в мороз

14:02 07.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили на Бердском шоссе в Новосибирске
Автомобили на Бердском шоссе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. При сильных морозах не стоит выходить на улицу без острой необходимости, особенно маленьким детям и пожилым людям; однако, если вы решаетесь отправиться погулять, то перед выходом из дома нужно тщательно подобрать одежду и не употреблять алкоголь, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Еврейской автономной области.
"Сократите пребывание на морозе и без острой необходимости не выходите на улицу. Особенно это касается маленьких детей и пожилых людей. Не отправляйтесь на природу, горки, пока не сойдут морозы", - рассказали в главке.
Спасатели отмечают, что перед выходом на улицу нужно тщательно подобрать одежду: надеть термобелье, удобную просторную одежду и обувь. Кроме того, нужно обязательно надевать головные уборы, закрывающие уши и голову. Важно помнить, что нельзя выходить на улицу сразу после душа или бани, в сырой одежде и с мокрой головой.
Кроме того, спасатели напоминают, что нельзя употреблять алкогольные напитки перед выходом на мороз. Алкоголь не помогает согреться. Наоборот, он способствует "высокой потере тепла, а также значительному снижению внимания".
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Спасатели также рекомендуют брать с собой в дальние прогулки и поездки на природу термос с горячим питьем и бутерброды.
"При первых признаках переохлаждения зайдите в ближайшее тёплое помещение. Согрейте охлажденные участки до покраснения теплыми руками, легким массажем, растиранием, дыханием. При признаках глубокого обморожения наложите на пораженную поверхность теплоизолирующую повязку. Выпейте горячего чаю и примите обезболивающее. Вызовите врача", - отметили в главке.
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Спасатели напоминают, что основные симптомы переохлаждения – озноб, побледнение и посинение кожи, острая боль в пальцах рук и ног. При длительном переохлаждении может возникнуть обморожение. Чаще всего повреждаются уши, кисти рук, стопы и нос. При первой степени обморожения кожа бледнеет, снижается чувствительность пораженных участков, а после согревания наблюдается покраснение и отек. При дальнейших стадиях поражения кожа приобретает сине-багровый оттенок и на ее поверхности появляются пузыри с прозрачной жидкостью.
 
Еврейская автономная областьОбщество
 
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