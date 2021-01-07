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Москвичам рассказали о погоде в последние дни новогодних праздников
Москвичам рассказали о погоде в последние дни новогодних праздников
Морозы до минус 6-10 ожидают москвичей в последние три дня новогодних каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T09:44
2021-01-07T09:44
2021-01-07T09:44
евгений тишковец
дед мороз
общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Морозы до минус 6-10 ожидают москвичей в последние три дня новогодних каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что в эти дни также хороший снежный покров будет благоприятствовать катанию на лыжах. "Оставшиеся несколько праздничных дней можно посвятить лыжам, снежный покров хороший и погода довольно комфортная", - сказал Тишковец.
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евгений тишковец, дед мороз, общество