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Москвичам рассказали о погоде в последние дни новогодних праздников
Москвичам рассказали о погоде в последние дни новогодних праздников
Морозы до минус 6-10 ожидают москвичей в последние три дня новогодних каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T09:44
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евгений тишковец
дед мороз
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Морозы до минус 6-10 ожидают москвичей в последние три дня новогодних каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что в эти дни также хороший снежный покров будет благоприятствовать катанию на лыжах. "Оставшиеся несколько праздничных дней можно посвятить лыжам, снежный покров хороший и погода довольно комфортная", - сказал Тишковец.
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евгений тишковец, дед мороз, общество

Москвичам рассказали о погоде в последние дни новогодних праздников

09:44 07.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Морозы до минус 6-10 ожидают москвичей в последние три дня новогодних каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В пятницу, субботу и воскресенье ночью ожидается минус 5 - минус 10, днем завтра с минус одного до минус 6, потом минус 3 - минус 8, а в воскресенье ночью уже минус 7-12, а днем минус 5 - минус 10",- сказал Тишковец.
Он добавил, что в эти дни также хороший снежный покров будет благоприятствовать катанию на лыжах. "Оставшиеся несколько праздничных дней можно посвятить лыжам, снежный покров хороший и погода довольно комфортная", - сказал Тишковец.
 
Евгений ТишковецДед МорозОбщество
 
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