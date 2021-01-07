https://ria.ru/20210107/moroz-1592208960.html

Москвичам рассказали о погоде в последние дни новогодних праздников

Москвичам рассказали о погоде в последние дни новогодних праздников

Морозы до минус 6-10 ожидают москвичей в последние три дня новогодних каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T09:44

2021-01-07T09:44

2021-01-07T09:44

евгений тишковец

дед мороз

общество

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Морозы до минус 6-10 ожидают москвичей в последние три дня новогодних каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что в эти дни также хороший снежный покров будет благоприятствовать катанию на лыжах. "Оставшиеся несколько праздничных дней можно посвятить лыжам, снежный покров хороший и погода довольно комфортная", - сказал Тишковец.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, дед мороз, общество