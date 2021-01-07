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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/miting-1592182625.html
В Лос-Анджелесе около 200 сторонников Трампа собрались на митинг
В Лос-Анджелесе около 200 сторонников Трампа собрались на митинг
Около 200 сторонников Дональда Трампа собрались у здания управления полиции Лос-Анджелеса, двое из них после драки с полицейскими были задержаны, сообщает... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:17
2021-01-07T01:17
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
лос-анджелес
вашингтон (город)
в мире
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Около 200 сторонников Дональда Трампа собрались у здания управления полиции Лос-Анджелеса, двое из них после драки с полицейскими были задержаны, сообщает издание Los Angeles Times.Полиция попыталась взять ситуацию под контроль и в районе 13.00 по местному времени объявила собрание незаконными.Одна из задержанных кричала уводящим ее полицейским: "Помните, что тысячи и тысячи патриотов готовы умереть за нашу свободу... Решайте, на чьей вы стороне".Ранее в среду сторонники Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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капитолий, дональд трамп, джо байден, лос-анджелес, вашингтон (город), в мире

В Лос-Анджелесе около 200 сторонников Трампа собрались на митинг

01:17 07.01.2021
 
© РИА Новости / Г. Васильев / Перейти в фотобанкЛос-Анджелес
Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Г. Васильев
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Около 200 сторонников Дональда Трампа собрались у здания управления полиции Лос-Анджелеса, двое из них после драки с полицейскими были задержаны, сообщает издание Los Angeles Times.
"После того, как толпа штурмовала Капитолий в Вашингтоне,... как минимум два человека были задержаны в центре Лос-Анджелеса после столкновений между протестующими и полицией. Примерно 200 человек с американскими флагами собрались у здания управления полиции города, скандируя лозунг "Делайте свою работу", - пишет газета.
Полиция попыталась взять ситуацию под контроль и в районе 13.00 по местному времени объявила собрание незаконными.
Одна из задержанных кричала уводящим ее полицейским: "Помните, что тысячи и тысячи патриотов готовы умереть за нашу свободу... Решайте, на чьей вы стороне".
Ранее в среду сторонники Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на президентских выборах.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Беспорядки в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденЛос-АнджелесВашингтон (город)В мире
 
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