https://ria.ru/20210107/miting-1592182625.html

В Лос-Анджелесе около 200 сторонников Трампа собрались на митинг

В Лос-Анджелесе около 200 сторонников Трампа собрались на митинг

Около 200 сторонников Дональда Трампа собрались у здания управления полиции Лос-Анджелеса, двое из них после драки с полицейскими были задержаны, сообщает... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:17

2021-01-07T01:17

2021-01-07T01:17

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

лос-анджелес

вашингтон (город)

в мире

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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Около 200 сторонников Дональда Трампа собрались у здания управления полиции Лос-Анджелеса, двое из них после драки с полицейскими были задержаны, сообщает издание Los Angeles Times.Полиция попыталась взять ситуацию под контроль и в районе 13.00 по местному времени объявила собрание незаконными.Одна из задержанных кричала уводящим ее полицейским: "Помните, что тысячи и тысячи патриотов готовы умереть за нашу свободу... Решайте, на чьей вы стороне".Ранее в среду сторонники Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/ssha-1592181903.html

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капитолий, дональд трамп, джо байден, лос-анджелес, вашингтон (город), в мире