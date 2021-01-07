https://ria.ru/20210107/miting-1592182625.html
В Лос-Анджелесе около 200 сторонников Трампа собрались на митинг
В Лос-Анджелесе около 200 сторонников Трампа собрались на митинг
Около 200 сторонников Дональда Трампа собрались у здания управления полиции Лос-Анджелеса, двое из них после драки с полицейскими были задержаны, сообщает... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:17
2021-01-07T01:17
2021-01-07T01:17
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
лос-анджелес
вашингтон (город)
в мире
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Около 200 сторонников Дональда Трампа собрались у здания управления полиции Лос-Анджелеса, двое из них после драки с полицейскими были задержаны, сообщает издание Los Angeles Times.Полиция попыталась взять ситуацию под контроль и в районе 13.00 по местному времени объявила собрание незаконными.Одна из задержанных кричала уводящим ее полицейским: "Помните, что тысячи и тысячи патриотов готовы умереть за нашу свободу... Решайте, на чьей вы стороне".Ранее в среду сторонники Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20210107/ssha-1592181903.html
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