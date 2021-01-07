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Лукашенко призвал белорусов задуматься о будущем
Лукашенко призвал белорусов задуматься о будущем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан "взять в руки голову" и задуматься о будущем страны. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:56
2021-01-07T12:56
2021-01-07T15:05
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан "взять в руки голову" и задуматься о будущем страны.Об этом он заявил во время посещения минского храма Воздвижения Креста Господня. По его словам, именно в святой день Рождества Господь предупреждает, "чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей".Он добавил, что не хотел, чтобы повторился 2020 год, и выразил надежду, что наступивший будет лучше. "И он будет лучшим, если мы не просто захотим, а сделаем все необходимое, зависящее от каждого из нас так, чтобы этот год был лучше. Но самое главное — берегите друг друга, своих родных, близких", — заключил белорусский лидер.С августа прошлого года в Белоруссии продолжаются акции протеста. Они начались после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция с этими результатами не согласна и считает победителем Светлану Тихановскую. Акции протеста проходят до сих пор, в основном по воскресеньям. Как заявляют правоохранители, в последнее время они стали более радикальными , хотя и менее массовыми и переместились с улиц во дворы домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 7 янв — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
призвал сограждан "взять в руки голову" и задуматься о будущем страны.
Об этом он заявил во время посещения минского храма Воздвижения Креста Господня. По его словам, именно в святой день Рождества Господь предупреждает, "чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей".
"Это очень актуально и очень важно. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное — мы можем это потерять безвозвратно", — подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что не хотел, чтобы повторился 2020 год, и выразил надежду, что наступивший будет лучше. "И он будет лучшим, если мы не просто захотим, а сделаем все необходимое, зависящее от каждого из нас так, чтобы этот год был лучше. Но самое главное — берегите друг друга, своих родных, близких", — заключил белорусский лидер.
С августа прошлого года в Белоруссии продолжаются акции протеста. Они начались после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция с этими результатами не согласна и считает победителем Светлану Тихановскую
. Акции протеста проходят до сих пор, в основном по воскресеньям. Как заявляют правоохранители, в последнее время они стали более радикальными , хотя и менее массовыми и переместились с улиц во дворы домов.
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