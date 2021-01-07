Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210107/lukashenko-1592228614.html
Лукашенко призвал белорусов задуматься о будущем
Лукашенко призвал белорусов задуматься о будущем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан "взять в руки голову" и задуматься о будущем страны. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:56
2021-01-07T15:05
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_0:13:2970:1684_1920x0_80_0_0_ca30056b41f44f9ebe603704438ef551.jpg
МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан "взять в руки голову" и задуматься о будущем страны.Об этом он заявил во время посещения минского храма Воздвижения Креста Господня. По его словам, именно в святой день Рождества Господь предупреждает, "чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей".Он добавил, что не хотел, чтобы повторился 2020 год, и выразил надежду, что наступивший будет лучше. "И он будет лучшим, если мы не просто захотим, а сделаем все необходимое, зависящее от каждого из нас так, чтобы этот год был лучше. Но самое главное — берегите друг друга, своих родных, близких", — заключил белорусский лидер.С августа прошлого года в Белоруссии продолжаются акции протеста. Они начались после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция с этими результатами не согласна и считает победителем Светлану Тихановскую. Акции протеста проходят до сих пор, в основном по воскресеньям. Как заявляют правоохранители, в последнее время они стали более радикальными , хотя и менее массовыми и переместились с улиц во дворы домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/lukashenko-1592117564.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_286:70:2924:2048_1920x0_80_0_0_1f8dc064e1b7373b495c8b097b952a3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал белорусов задуматься о будущем

12:56 07.01.2021 (обновлено: 15:05 07.01.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан "взять в руки голову" и задуматься о будущем страны.
Об этом он заявил во время посещения минского храма Воздвижения Креста Господня. По его словам, именно в святой день Рождества Господь предупреждает, "чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей".
"Это очень актуально и очень важно. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное — мы можем это потерять безвозвратно", — подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что не хотел, чтобы повторился 2020 год, и выразил надежду, что наступивший будет лучше. "И он будет лучшим, если мы не просто захотим, а сделаем все необходимое, зависящее от каждого из нас так, чтобы этот год был лучше. Но самое главное — берегите друг друга, своих родных, близких", — заключил белорусский лидер.
С августа прошлого года в Белоруссии продолжаются акции протеста. Они начались после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция с этими результатами не согласна и считает победителем Светлану Тихановскую. Акции протеста проходят до сих пор, в основном по воскресеньям. Как заявляют правоохранители, в последнее время они стали более радикальными , хотя и менее массовыми и переместились с улиц во дворы домов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 12:02
"Я зла не держу". Лукашенко рассказал, кого считает своим другом
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:47СМИ: четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов
15:43Свердловские школьники вернутся на очное обучение
15:38Политик оценил возможность импичмента после беспорядков в США
15:37На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне
15:34На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7
15:31Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии
15:26Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов
15:25"Плохо, когда гибнут люди". Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне
15:20Глава британского МИД прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
15:19Литва заявила, что верит в верховенство демократических ценностей в США
15:18Володин прокомментировал беспорядки в США
15:16Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
15:12Глава Минфина США назвал действия сторонников Трампа неприемлемыми
15:09Netflix открывает новые студии в Южной Корее
15:07Эксперт рассказал об угрозах мировому сообществу из-за беспорядков в США
15:04Жириновский прокомментировал события в США
14:55Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусор
14:53МИД Испании назвал беспорядки в США нападением на демократию
14:40Эксперт прокомментировал штурм конгресса в США
14:40В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния