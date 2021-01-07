https://ria.ru/20210107/lokdaun-1592253543.html

В Германии назвали условие продления локдауна из-за коронавируса

В Германии назвали условие продления локдауна из-за коронавируса

Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун пригрозил продлением локдауна в случае несоблюдения федеральными землями согласованных мер до 31 января, сообщил в... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:23

2021-01-07T16:23

2021-01-07T16:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун пригрозил продлением локдауна в случае несоблюдения федеральными землями согласованных мер до 31 января, сообщил в четверг таблоид Bild."С каждым смягчением сейчас вероятность того, что ограничения потребуются еще дольше, все больше и больше", - приводит Bild слова главы ведомства, который также выразил "глубокую озабоченность" в связи с тем, что Нижняя Саксония и Баден-Вюртемберг уже в середине января собираются частично открыть начальные школы для посещения школьниками."Если на фоне высокого уровня инфицирования, который мы имеем, распространятся мутации (вируса, в частности, британский штамм вируса - Прим. ред.), то будет очень сложно вообще контролировать рост числа инфицированных", - сказал Браун, добавив, что это может привести в ходе следующего совещания канцлера Ангелы Меркель и глав федеральных земель 25 января к "максимальным ограничениям", которые могут быть приняты по итогам консультаций.Ранее власти ФРГ приняли решение о пролонгировании жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 31 января. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года, с 16 декабря меры были ужесточены - закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Теперь вводятся дополнительные ограничения, в частности, школьники отправлены на дистанционное обучение до конца января, встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210107/vaktsinatsiya-1592230937.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, в мире