Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210107/lokdaun-1592253543.html
В Германии назвали условие продления локдауна из-за коронавируса
В Германии назвали условие продления локдауна из-за коронавируса
Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун пригрозил продлением локдауна в случае несоблюдения федеральными землями согласованных мер до 31 января, сообщил в... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:23
2021-01-07T16:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591274387_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_2a40ccb018c626940082c48d1416fb4c.jpg
БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун пригрозил продлением локдауна в случае несоблюдения федеральными землями согласованных мер до 31 января, сообщил в четверг таблоид Bild."С каждым смягчением сейчас вероятность того, что ограничения потребуются еще дольше, все больше и больше", - приводит Bild слова главы ведомства, который также выразил "глубокую озабоченность" в связи с тем, что Нижняя Саксония и Баден-Вюртемберг уже в середине января собираются частично открыть начальные школы для посещения школьниками."Если на фоне высокого уровня инфицирования, который мы имеем, распространятся мутации (вируса, в частности, британский штамм вируса - Прим. ред.), то будет очень сложно вообще контролировать рост числа инфицированных", - сказал Браун, добавив, что это может привести в ходе следующего совещания канцлера Ангелы Меркель и глав федеральных земель 25 января к "максимальным ограничениям", которые могут быть приняты по итогам консультаций.Ранее власти ФРГ приняли решение о пролонгировании жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 31 января. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года, с 16 декабря меры были ужесточены - закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Теперь вводятся дополнительные ограничения, в частности, школьники отправлены на дистанционное обучение до конца января, встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210107/vaktsinatsiya-1592230937.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591274387_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_8ccae75f5fabbe646d5af637fa03bcf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии назвали условие продления локдауна из-за коронавируса

16:23 07.01.2021 (обновлено: 16:24 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Кристиан МангСтолы и стулья возле закрытого кафе на площади Александерплац в Берлине
Столы и стулья возле закрытого кафе на площади Александерплац в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Кристиан Манг
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун пригрозил продлением локдауна в случае несоблюдения федеральными землями согласованных мер до 31 января, сообщил в четверг таблоид Bild.
"С каждым смягчением сейчас вероятность того, что ограничения потребуются еще дольше, все больше и больше", - приводит Bild слова главы ведомства, который также выразил "глубокую озабоченность" в связи с тем, что Нижняя Саксония и Баден-Вюртемберг уже в середине января собираются частично открыть начальные школы для посещения школьниками.
Вакцинация от коронавируса в Германии - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 13:28Распространение нового коронавируса
В Германии выяснили, как медперсонал относится к вакцинации от COVID-19
"Если на фоне высокого уровня инфицирования, который мы имеем, распространятся мутации (вируса, в частности, британский штамм вируса - Прим. ред.), то будет очень сложно вообще контролировать рост числа инфицированных", - сказал Браун, добавив, что это может привести в ходе следующего совещания канцлера Ангелы Меркель и глав федеральных земель 25 января к "максимальным ограничениям", которые могут быть приняты по итогам консультаций.
Ранее власти ФРГ приняли решение о пролонгировании жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 31 января. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года, с 16 декабря меры были ужесточены - закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Теперь вводятся дополнительные ограничения, в частности, школьники отправлены на дистанционное обучение до конца января, встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23Умерла звезда "Полицейской академии"
07:13На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы
07:10Районы базирования российских ракет перешли на цифровые технологии
07:04Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе
07:03Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19
06:05Два полка в ЦВО перевооружили на комплекс С-400
05:27Названо опасное заболевание, на которое указывает покраснение языка
05:21Просившие о помощи моряки в Намибии вернулись в Россию
05:15В США восхитились новым российским мотоциклом Ural
05:14WSJ: министр образования США подала в отставку из-за атаки на Капитолий
05:03Российские врачи помогли жителям удаленных населенных пунктов в Карабахе
04:59CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа
04:47Полицейский пристав сената ушел в отставку после беспорядков в Капитолии
04:28Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера
04:25Байден представит кандидатуры министров труда и торговли
04:06Возле Капитолия появились фотографии погибших во время беспорядков
04:04Трамп возобновил записи в Twitter после блокировки
04:03На Украине начался жесткий локдаун
04:01В США врач умер после прививки вакциной Pfizer
03:56Пять назначенцев Трампа в авиарегуляторе уволились из-за беспорядков
Лента новостейМолния